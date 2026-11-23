Οι ταξιδιώτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν σήμερα κλήθηκαν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες για ελέγξουν την κατάσταση των πτήσεών τους.

Η αεροπορική κίνηση προς και από το Βέλγιο αναμένεται να παραλύσει σήμερα, Δετεύρα, ως αργά το βράδυ, εξαιτίας απεργιακής κινητοποίησης σε εθνική κλίμακα, κατά των μέτρων λιτότητας.

Ο οργανισμός ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας Skeyes τόνισε δεν θα είναι σε θέση να εγγυηθεί την παροχή των υπηρεσιών του το διάστημα από τις 07:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) ως τις 21:00 (22:00), διότι μέρος του προσωπικού του συμμετέχει στην απεργία.

Θα παρέχονται μόνο απόλυτα απαραίτητες υπηρεσίες σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και άλλες κρίσιμες πτήσεις. Οι ταξιδιώτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν σήμερα κλήθηκαν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες για ελέγξουν την κατάσταση των πτήσεών τους.

Το προσωπικό της υπηρεσίες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας συμμετέχει στην απεργία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πολιτικές λιτότητας της βελγικής κυβέρνησης. Συνδικάτα επιχειρηματολογούν ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα με υπερβολικό βάρος για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και ευάλωτα μέλη της κοινωνίας.

Αερομεταφορείς και αεροδρόμια επέκριναν το ότι η ξαφνική απεργία θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στο επιβατικό κοινό, πέρα από τη ζημία που θα τους προκαλέσει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Skeyes σημείωσε πως η απόφαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να συμμετάσχουν στην απεργία την κατέλαβε εξαπίνης: ενημερώθηκε μόλις προχθές Σάββατο το πρωί. Η εταιρεία ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε να ενημερώνεται πιο έγκαιρα για κινητοποιήσεις στο εξής.

Αντιδράσεις κατά των πολιτικών λιτότητας

Τα βελγικά συνδικάτα έχουν προκηρύξει πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων για τη Δευτέρα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα μέτρα λιτότητας και τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί ο κυβερνητικός συνασπισμός της χώρας.

Το Συμβούλιο Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιρειών στο Βέλγιο (Board of Airline Representatives in Belgium), το οποίο εκπροσωπεί περίπου 25 αεροπορικές εταιρείες, δήλωσε ότι αυτή θα είναι η 11η απεργία που επηρεάζει τον βελγικό εναέριο χώρο μέσα σε διάστημα 11 μηνών.

Τα συνδικάτα σχεδιάζουν επίσης μεγάλη διαδήλωση στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα.

Αναμένονται σημαντικές διαταραχές στις δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ ενδέχεται να επηρεαστούν και τα σχολεία, οι δημόσιες υπηρεσίες και η αποκομιδή απορριμμάτων.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, βρίσκεται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα σε διαπραγματεύσεις με τους κυβερνητικούς του εταίρους για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού περικοπών δαπανών, ο οποίος θα εξοικονομήσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Στόχος είναι να μειωθεί το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας.

Στις αρχές Νοεμβρίου, ο Ντε Βέβερ υπέβαλε την παραίτησή του, αφού ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία.

Ωστόσο, ο βασιλιάς του Βελγίου, Φίλιππος, απέρριψε την παραίτηση και έδωσε στον πρωθυπουργό περισσότερο χρόνο για να βρει μια λύση.

Με πληροφορίες από Al Jazeera