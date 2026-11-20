Εργαζόμενοι και συνδικάτα κατεβαίνουν στο δρόμο την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου συμμετέχοντας μαζικά στην πανελλαδική απεργία - Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δεμένα τα πλοία στα λιμάνια.

Ημέρα πανελλαδικής απεργίας θα είναι η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου καθώς πλήθος συνδικάτων, σωματείων και εργαζομένων έχουν προαναγγείλει την συμμετοχή τους στις προαγραμματισμένες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Μαζί με τους εργαζόμενους συμμετοχή στην απεργία δηλώνουν μαθητές και φοιτητές καθώς ετοιμάζονται για μαθητικό και φοιτητικό συλλαλητήριο αντίστοιχα.

Εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κινούνται σε τροχιά κινητοποίησης καθώς καθημερινά προστίθενται νέες απεργιακές αποφάσεις από εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μέχρι στιγμής 28 Εργατικά Κέντρα έχουν αποφασίσει συμμετοχή στην απεργία, μαζί με 13 ομοσπονδίες του ιδιωτικού τομέα και εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία. Στον δημόσιο τομέα έχει προκηρύξει απεργία η ΑΔΕΔΥ.

Κεντρικό σύνθημα των κινητοποιήσεων είναι: «Δώστε λεφτά για μισθούς, συντάξεις, στέγη, Υγεία και Παιδεία, όχι για του πολέμου τα σφαγεία». Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι αυξήσεις στους μισθούς, η υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, η καθιέρωση 7ωρου, 5ήμερου και 35ωρου, καθώς και μέτρα προστασίας από την ακρίβεια, τους πλειστηριασμούς και τις εξώσεις.

Η προετοιμασία της απεργίας συνεχίζεται με τους διοργανωτές να απευθύνουν κάλεσμα μαζικής πανελλαδικής συμμετοχής στην κινητοποίηση της 25ης Νοεμβρίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmz6yosk8wwh?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πανελλαδική απεργία στις 25/11: Η απόφαση της ΑΔΕΔΥ

Σε 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρά την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου η ΑΔΕΔΥ, απευθύνοντας κάλεσμα μαζικής συμμετοχής προς τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. σΣύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ «Δεν συμβιβαζόμαστε με την ακρίβεια, τους καθηλωμένους μισθούς, την ενεργειακή φτώχεια, τη δραματική κατάσταση στη δημόσια υγεία και παιδεία. Δεν ανεχόμαστε να θεωρείται κανονικότητα η μόνιμη υποστελέχωση των υπηρεσιών, η απαξίωση τους ώστε να έχουν ελεύθερο πεδίο δράσης οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, η παραχώρηση των κερδοφόρων τμημάτων στους κάθε λογής εργολάβους. Η απεργία της 25ης Νοεμβρίου αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στη συλλογική μας προσπάθεια για αξιοπρεπείς μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες. Δίνουμε τη μάχη για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας, αγωνιζόμαστε για την αποκατάσταση της αδικίας και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, απαιτούμε και διεκδικούμε αξιοπρέπεια στη ζωή και στην εργασία.»

Διεκδικούμε:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, που να καλύπτουν τις απώλειες της αγοραστικής μας δύναμης.

Άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού & του ΜΚ 2025-2026

Kατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης

Πλήρης αναγνώριση της προϋπηρεσίας και στον ιδιωτικό τομέα.

«Ξεπάγωμα» της διετίας 2016 – 17, με χορήγηση του ΜΚ.

Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ (προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί).

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με προτεραιότητα στην Υγεία, την Παιδεία, τους ΟΤΑ, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και την Ασφάλιση – Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

Γενναία χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας και παιδείας.

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια: Κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα είδη λαϊκής κατανάλωσης – Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Προστασία της λαϊκής στέγης: Καθορισμός ανώτατου πλαφόν στα ενοίκια και πλήρης απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Υπεράσπιση της μονιμότητας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, με σεβασμό στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν4808/21) και του Ν. 5053/23 (Γεωργιάδη) για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση. Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.

Κατάργηση των αυταρχικών και τιμωρητικών διατάξεων του νέου πειθαρχικού δικαίου.

ΟΧΙ στις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων οργανισμών και φορέων»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmz6xctq5ek1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Απεργιακές αποφάσεις έχουν λάβει εργατικά κέντρα από όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Λάρισας, των Ιωαννίνων, του Ηρακλείου, της Κέρκυρας και της Ρόδου. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν επίσης ομοσπονδίες από τους κλάδους των οικοδόμων, των ιδιωτικών υπαλλήλων, των τροφίμων και ποτών, του φαρμάκου, των λογιστών, της ειδικής αγωγής, των ΟΤΑ. Από τις τράπεζες, απεργεί με απόφαση ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας και το Σωματείο Εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα θα μείνουν τα πλοια ανήμερα της απεργίας καθώς θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση τα ναυτεργατικά Σωματεία η ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΝΕΝ.

Στάση εργασίας στο ΜΕΤΡΟ - Τι θα γίνει με τα υπόλοιπα ΜΜΜ

Το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ), αποφάσισε να συμμετάσχει στην απεργιακή κινητοποίηση πραγματοποιώντας στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας, έως τις 09:00 και από τις 18:00, έως την λήξη των προγραμματισμένων δρομολογίων των συρμών. Παράλληλα, αναμένονται οι ανακοινώσεις των Σωματείων οδηγών των Λεωφορείων, Τρόλλεϊ, Ηλεκτρικού και Τραμ, σχετικά με την συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις.