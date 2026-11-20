Το αδίκημα της φοροδιαφυγής φέρεται να έχει τελεστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους και συγκεκριμένα μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ.

Ποινική δίωξη για έξι κακουργήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 15 συλληφθέντων από την υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, που φέρονται οτι είχαν στήσει οργανωμένο δικτυο εταιρειών διαπράτοντας συστηματική φοροδιαφυγή μέσω εικονικών τιμολογίων με σκοπό την παράνομη είσπραξη φόρων.

Οι κατηγορίες αφορούν:

- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

- Φοροδιαφυγή

- Απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου

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Το αδίκημα της φοροδιαφυγής φέρεται να έχει τελεστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους και συγκεκριμένα μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ, μέσω της έκδοσης εικονικών τιμολογίων και μέσω ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.