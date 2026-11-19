Το πραγματικό ετήσιο κόστος των δανείων ξεκινά από 5,78% και φτάνει μέχρι 29,71%.

Ακριβά πληρώνουν οι Έλληνες τα δάνεια και τις αγορές με δόσεις, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις το πραγματικό κόστος δανεισμού πλησιάζει ακόμη και το 30%. Τα νέα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι όποιος δανείζεται χρήματα ή αγοράζει προϊόντα με χρηματοδότηση μπορεί τελικά να πληρώσει πολύ περισσότερα από όσα υπολογίζει αρχικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2026, το πραγματικό ετήσιο κόστος των δανείων ξεκινά από 5,78% και φτάνει μέχρι 29,71%, ανάλογα με το είδος του δανείου και τον τρόπο με τον οποίο παίρνει κάποιος τα χρήματα. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει σε όσους αγοράζουν καταναλωτικά προϊόντα με χρηματοδότηση που προσφέρεται μέσω καταστημάτων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πραγματικό ετήσιο κόστος φτάνει το 29,71%, ενώ αν ο καταναλωτής πάρει δάνειο απευθείας από την τράπεζα ή άλλον πιστωτικό φορέα για την ίδια κατηγορία αγορών, το ποσοστό πέφτει στο 18,79%.

Πρόκειται για μεγάλη διαφορά, που δείχνει ότι οι αγορές με δόσεις δεν είναι πάντα τόσο συμφέρουσες όσο φαίνονται. Ιδιαίτερα ακριβές παραμένουν και οι πιστωτικές κάρτες, με το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο να φτάνει κατά μέσο όρο στο 21,23%. Αυτό σημαίνει ότι όποιος χρησιμοποιεί την κάρτα του και αφήνει απλήρωτο υπόλοιπο μπορεί να επιβαρυνθεί σημαντικά με τόκους και άλλες χρεώσεις.

Ακριβές οι πιστωτικές κάρτες

Ακριβότερες από τα συνηθισμένα προσωπικά δάνεια είναι οι πιστωτικές κάρτες, αφού τα προσωπικά δάνεια έχουν μέσο πραγματικό επιτόκιο 16,51%. Από την άλλη πλευρά, όσοι χρησιμοποιούν τη δυνατότητα υπερανάληψης από τον τραπεζικό τους λογαριασμό αντιμετωπίζουν μέσο ετήσιο κόστος 13,21%.

Καλύτερη είναι η εικόνα για όσους θέλουν να αγοράσουν αυτοκίνητο με δάνειο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο για δάνειο αγοράς αυτοκινήτου διαμορφώνεται στο 10,45% όταν η χρηματοδότηση γίνεται απευθείας από τον πιστωτικό φορέα. Αν το δάνειο δοθεί μέσω συνεργαζόμενου εμπόρου, το ποσοστό ανεβαίνει λίγο, στο 10,84%. Για δάνεια που αφορούν έξοδα υγείας ή εκπαίδευσης, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 10,79%.

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Τα πιο φθηνά δάνεια είναι εκείνα που προορίζονται για επισκευές και ανακαινίσεις σπιτιών. Συγκεκριμένα, τα δάνεια για απλές εργασίες ανακαίνισης έχουν μέσο πραγματικό επιτόκιο 5,78%, ενώ τα λεγόμενα «πράσινα» δάνεια, που χρησιμοποιούνται για ενεργειακές παρεμβάσεις στις κατοικίες, φτάνουν το 6,12%.