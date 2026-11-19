Η αποτίμηση της Anthropic εκτινάχθηκε έως και τα 1,5 τρισ. δολάρια, καθώς οι μετοχές της ετοιμάζονται να κάνουν πρεμιέρα στο χρηματιστήριο την Πέμπτη.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) πίσω από το δημοφιλές chatbot Claude ανακοίνωσε ότι η τιμή εισαγωγής της μετοχής της ορίστηκε στα 83 δολάρια στον δείκτη Nasdaq, το τεχνολογικό χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης - μια εξέλιξη που την κατατάσσει αμέσως ανάμεσα στις πολυτιμότερες εταιρείες στον κόσμο.

Η είσοδος της Anthropic στο χρηματιστήριο την καθιστά την πρώτη αμερικανική εταιρεία με αποκλειστικό αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη που εισάγεται στο ταμπλό. Παράλληλα, αποτελεί ένα κρίσιμο τεστ αντοχής για τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με ερωτήματα σχετικά με το αν τα αστρονομικά ποσά που επενδύονται στην τεχνολογία αυτή θα αποδειχθούν τελικά κερδοφόρα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εταιρεία είχε γνωστοποιήσει ότι θα προσέφερε τις μετοχές της σε εύρος τιμών μεταξύ 70 και 78 δολαρίων, γεγονός που την αποτιμούσε έως και 1,3 τρισ. δολάρια.

Η ζήτηση, ωστόσο, για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic είναι εκρηκτική, σύμφωνα με πρώιμο επενδυτή της εταιρείας που μίλησε στο BBC υπό τον όρο της ανωνυμίας. Όπως ανέφερε, οι μετοχές υπερκαλύφθηκαν περισσότερο από δέκα φορές πριν από την εισαγωγή, κάτι που σημαίνει ότι η ζήτηση ξεπέρασε κατά πολύ τις διαθέσιμες μετοχές. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, η αποτίμηση της Anthropic ενδέχεται να ξεπεράσει γρήγορα τον αρχικό στόχο της Πέμπτης με την έναρξη της συνεδρίασης.

Ένα κρίσιμο τεστ για την τεχνητή νοημοσύνη

Ανάλογα με τη δυναμική αυτής της ζήτησης, η Anthropic θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και την αρχική χρηματιστηριακή αξία της SpaceX του Έλον Μασκ, η οποία κατέχει το ρεκόρ της υψηλότερης αποτίμησης κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον περασμένο Ιούνιο, στα 2,2 τρισ. δολάρια. Ωστόσο, τις εβδομάδες που ακολούθησαν, η μετοχή της SpaceX κατέγραψε σημαντική πτώση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με τα τωρινά δεδομένα, η εισαγωγή της Anthropic θα αποφέρει στην εταιρεία περισσότερα από 68 δισ. δολάρια από τους αρχικούς επενδυτές, ενώ αναμένονται άλλα 26 δισ. δολάρια από ιδιωτικές τοποθετήσεις - ανεβάζοντας τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια στα 94 δισ. δολάρια. Το ποσό αυτό ξεπερνά ήδη τα κεφάλαια που άντλησε η SpaceX τον Ιούνιο.

Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT και μεγαλύτερος ανταγωνιστής της Anthropic, αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο το επόμενο έτος. Μέχρι τότε, η Anthropic θα είναι η μοναδική εισηγμένη εταιρεία στις ΗΠΑ που εστιάζει εξ ολοκλήρου στην τεχνητή νοημοσύνη, σε αντίθεση με τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Google και η Microsoft, οι οποίοι αναπτύσσουν μεν συστήματα AI, αλλά δραστηριοποιούνται και σε πλήθος άλλων τεχνολογικών υπηρεσιών.

Παρά τον ενθουσιασμό που περιβάλλει την εισαγωγή της Anthropic, δεν λείπουν και οι επιφυλάξεις των επενδυτών ως προς την ικανότητά της να παράγει σταθερά έσοδα και κέρδη στο μέλλον.

Ο Yang Wang, επικεφαλής οικονομικός αναλυτής της Counterpoint Research, επισημαίνει ότι το βασικό ζητούμενο για την Anthropic είναι κατά πόσο οι δραστηριότητές της «μπορούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό», καθώς μέσα στα επόμενα δύο χρόνια καθίστανται απαιτητές οικονομικές υποχρεώσεις ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. «Παρ' όλα αυτά, δεν παρουσιάζεται κάθε μέρα η ευκαιρία στους επενδυτές να αποκτήσουν άμεση έκθεση σε έναν κορυφαίο δημιουργό μοντέλων AI αιχμής, με τη δυναμική να διαμορφώσει το επόμενο στάδιο της παραγωγικότητας», προσθέτει.

Ενώ σχεδόν κάθε άλλος μεγάλος τεχνολογικός όμιλος διοχετεύει τεράστια κεφάλαια στην ανάπτυξη υποδομών AI, ο βασικός πυρήνας αυτών των εταιρειών παραμένει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ηλεκτρονικό εμπόριο ή οι μηχανές αναζήτησης, με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να έρχονται σε δεύτερη μοίρα. «Η είσοδος της Anthropic στο χρηματιστήριο μάς προσφέρει μια εντελώς νέα εικόνα για το πώς διαμορφώνεται στην πράξη η ζήτηση για την AI», δήλωσε στο BBC η Marta Norton, επικεφαλής στρατηγικής της επενδυτικής εταιρείας Empower.

Η ραγδαία άνοδος και η ανάγκη για περισσότερα κεφάλαια

Η Anthropic ιδρύθηκε από μια ομάδα με επικεφαλής τα αδέλφια Dario και Daniela Amodei, οι οποίοι αποχώρησαν από την OpenAI για να δημιουργήσουν τη δική τους εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στην κούρσα της AI, η εταιρεία έχει χαράξει το δικό της στίγμα, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια της τεχνολογίας. Μάλιστα, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με αίτημα του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας για ουσιαστικά απεριόριστη χρήση των εργαλείων της.

Ο διευθύνων σύμβουλος Dario Amodei έχει εκφράσει ανοιχτά την άποψη ότι τα εργαλεία AI ενδέχεται σύντομα να αποκτήσουν τέτοια ισχύ, ώστε να αποτελέσουν απειλή για την ίδια την ύπαρξη της ανθρωπότητας. Η εταιρεία έχει καλέσει τους προγραμματιστές να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι τα προηγμένα συστήματα θα μπορούσαν να εγκυμονούν «καταστροφικούς» κινδύνους αν δεν συνοδεύονται από τις κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας. Αντίστοιχες ανησυχίες έχει εκφράσει και η ανταγωνίστρια OpenAI, η οποία ανέβαλε τα σχέδιά της για εισαγωγή στο χρηματιστήριο προκειμένου να αντιμετωπίσει ζητήματα ασφαλείας.

Η Anthropic, ωστόσο, επιδιώκει να αναπτυχθεί γρήγορα και χρειάζεται πρόσβαση σε μεγαλύτερη χρηματοδότηση μέσω των αγορών για να το πετύχει. Σύμφωνα με τη Norton, η απόφαση της εταιρείας να εισαχθεί στο χρηματιστήριο τώρα, εν μέσω έντονης μεταβλητότητας στις αγορές, ανάγεται σε μια απλή πραγματικότητα: χρειάζεται περισσότερα κεφάλαια. «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ιδιαίτερα απαιτητική οικονομικά», εξηγεί. «Οι δημόσιες αγορές ανοίγουν λίγο περισσότερο τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης, οπότε έφτασε η κατάλληλη στιγμή».

Την ίδια ώρα, όμως, εντείνονται οι ευρύτερες ανησυχίες για το επιχειρηματικό μοντέλο του κλάδου της AI, το οποίο εξαρτάται από πανάκριβα μικροτσίπ που βρίσκονται σε έλλειψη, καθώς και από αμφιλεγόμενα κέντρα δεδομένων, η χρηματοδότηση των οποίων απαιτεί περίπλοκες συμφωνίες μεταξύ τεχνολογικών εταιρειών.

Ακόμη και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) εξέφρασε προβληματισμό για τη ραγδαία αύξηση του χρέους που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη και χρηματοδοτείται μέσω «πολύπλοκων και αδιαφανών» δομών, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασής της τον Οκτώβριο. Ορισμένα μέλη της Fed επισήμαναν μάλιστα ότι «οι οικονομικές εκθέσεις που σχετίζονται με την AI συγκεντρώνονται ολοένα και περισσότερο σε έναν μικρό αριθμό εταιρειών».