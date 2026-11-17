Η αξιοποίηση της τεχνολογίας επιτρέπει σε μικρές επιχειρήσεις να αποκτήσουν δυνατότητες που μέχρι σήμερα διέθεταν μεγαλύτεροι οργανισμοί.

Την πλήρη ψηφιοποίηση του Δημοσίου ως βασική προϋπόθεση για να καταστεί η Ελλάδα ανταγωνιστική στην Τεχνητή Νοημοσύνη έως το 2030 έθεσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 5ο GenAI Summit SE Europe 2026.

Στη συζήτησή του με τον Χρήστο Ταραντίλη της EY Ελλάδος, ο υπουργός υποστήριξε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του προβλήματος παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπου κυριαρχούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Όπως σημείωσε, η αξιοποίηση της τεχνολογίας επιτρέπει σε μικρές επιχειρήσεις να αποκτήσουν δυνατότητες που μέχρι σήμερα διέθεταν μεγαλύτεροι οργανισμοί.

Αναφερόμενος στις επενδύσεις, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει καλύψει περισσότερο από το 70% της απόστασης που τη χώριζε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσίασε, αναμένεται να φτάσει το 17,7% το 2027, έναντι 11% στην αφετηρία της κυβερνητικής προσπάθειας και ευρωπαϊκού μέσου όρου 21%.

Ψηφιοποιήθηκαν περισσότερες από 2.000 δημόσιες υπηρεσίες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο Gov.gr, επισημαίνοντας ότι έχουν ψηφιοποιηθεί περισσότερες από 2.000 δημόσιες υπηρεσίες. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η μεταρρύθμιση παραμένει ημιτελής, καθώς απαιτούνται πλήρης διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και αξιοποίηση των δημόσιων δεδομένων.

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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο πρόεδρος του Eurogroup χαρακτήρισε τον κατακερματισμό των αγορών βασικό εμπόδιο στην τεχνολογική ανάπτυξη. Τόνισε ότι η Ευρώπη διαθέτει τεράστιες αποταμιεύσεις και ισχυρή ερευνητική βάση, αλλά δυσκολεύεται να μετατρέψει αυτά τα πλεονεκτήματα σε επενδύσεις και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, υποστήριξε την ενίσχυση των κοινών ευρωπαϊκών αμυντικών προμηθειών και των τεχνολογιών διττής χρήσης, επισημαίνοντας τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις.

Η τεχνολογική πρόοδος εξελίσσεται ταχύτερα από τους θεσμούς

Προειδοποίησε, τέλος, για την αύξηση του κόστους κυβερνοασφάλειας λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος εξελίσσεται ταχύτερα από τους θεσμούς που καλούνται να τη ρυθμίσουν.

«Ο μεγαλύτερός μου φόβος είναι ότι διαθέτουμε πλέον μια τεχνολογία με σχεδόν θεϊκές δυνατότητες, αλλά εξακολουθούμε να λειτουργούμε με θεσμούς που μοιάζουν να έχουν μείνει στον Μεσαίωνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.