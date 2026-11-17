Καθοριστικός παράγοντας για την υποχώρηση των τιμών είναι η ταχύτερη ανάκαμψη των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τη συγκρατημένη αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης.

Πτωτικά κινούνται την Τρίτη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι εκτιμήσεις για επιστροφή της παγκόσμιας αγοράς σε συνθήκες πλεονάζουσας προσφοράς υπερισχύουν των ανησυχιών για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και δεξαμενόπλοια στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ υποχωρούσαν κατά 44 σεντς ή 0,5%, στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό Δυτικού Τέξας κατέγραφε αντίστοιχη πτώση, στα 85,28 δολάρια.

Καθοριστικός παράγοντας για την υποχώρηση των τιμών είναι η ταχύτερη ανάκαμψη των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τη συγκρατημένη αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης.

Η αγορά αναπροσαρμόζει τις τιμές προς τα κάτω, καθώς ενισχύεται η πεποίθηση ότι η προσφορά έχει πλέον καλύψει τη ζήτηση και ενδέχεται σύντομα να την υπερβεί.

Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να επιστρέψει σε πλεόνασμα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, καθώς οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή ανακάμπτουν ταχύτερα από τη ζήτηση.

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Παρά τη βελτίωση της προσφοράς, οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και πλοία στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζονται, διατηρώντας την αβεβαιότητα σε μία από τις σημαντικότερες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Ωστόσο, ο γεωπολιτικός κίνδυνος από τη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν έχει προσωρινά περάσει σε δεύτερη μοίρα.

Την ίδια ώρα, ο ΟΠΕΚ πραγματοποίησε τη Δευτέρα διαδικτυακή συνεδρίαση για την αξιολόγηση της μέγιστης βιώσιμης παραγωγικής ικανότητας των μελών του, διαδικασία που θα επηρεάσει τις ποσοστώσεις παραγωγής από το 2027.

Η ευρύτερη συμμαχία ΟΠΕΚ+, στην οποία συμμετέχει και η Ρωσία, αναμένεται να συνεδριάσει στις 29 Νοεμβρίου για να καθορίσει την παραγωγική πολιτική της επόμενης χρονιάς.

Ακόμη, τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν στα 276,4 εκατομμύρια βαρέλια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 1982.

Η υποχώρηση συνδέεται με τη συμφωνία αποδέσμευσης συνολικά 172 εκατομμυρίων βαρελιών από τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα.