Το Μπρεντ οδεύει προς εβδομαδιαία πτώση 2,4%, μετά τη βουτιά 16% της προηγούμενης εβδομάδας.

Προς δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών οδεύουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η προοπτική διατήρησης του αμερικανικού αποκλεισμού στο Ιράν περιορίζει τις ανησυχίες για νέα γενικευμένη πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να προκαλούν έντονη αβεβαιότητα στις αγορές.

Στις πρωινές συναλλαγή της Παρασκευής, το πετρέλαιο Μπρεντ υποχωρούσε οριακά κατά 1 σεντ, στα 95,41 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο Δυτικού Τέξας κατέγραφε απώλειες 0,25%, στα 88,52 δολάρια.

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις, το Μπρεντ οδεύει προς εβδομαδιαία πτώση 2,4%, μετά τη βουτιά 16% της προηγούμενης εβδομάδας. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό αναμένεται να υποχωρήσει κατά 2,5%, έχοντας ήδη χάσει 13% την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι δηλώσεις Τραμπ και οι εκτιμήσεις για τον αποκλεισμό του Ιράν

Η νέα υποχώρηση ακολούθησε τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι δεν απαιτείται συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η τοποθέτηση αυτή ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η Ουάσιγκτον θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών και τις οικονομικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με τον Κρις Μπράνκιν, σύμβουλο της χρηματιστηριακής εταιρείας MiTrade, οι τιμές έχουν ήδη ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό τους γεωπολιτικούς κινδύνους, ενώ η πρόσφατη ανάκαμψη δεν συνοδεύεται από ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών.

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Οι επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ διατηρούν την αβεβαιότητα

Οι κίνδυνοι, πάντως, παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένοι στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τέσσερα δεξαμενόπλοια επλήγησαν από εκρήξεις, επειδή αγνόησαν προειδοποιήσεις, χωρίς οι πληροφορίες να έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Παράλληλα, οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε σταθμό άντλησης του σαουδαραβικού αγωγού Ανατολής-Δύσης, σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Γιανμπού και σε κτίριο της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στο Ριάντ.

Πρόσθετη πίεση στις τιμές ασκεί η αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 4,7 εκατ. βαρέλια, στα 414,4 εκατ. βαρέλια, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 6 Νοεμβρίου.

Οι αναλυτές ανέμεναν, αντίθετα, μείωση κατά 1,1 εκατ. βαρέλια, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για ασθενέστερη ζήτηση.