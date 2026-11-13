Η αποδοχή πρότασης Βελόπουλου από τον «τσάρο» της οικονομίας και η απουσία του ΣΥΡΙΖΑ (αν δεν πάει ο Παππάς) από τη Βουλή.

Νέα επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη στον Κυριάκο Πιερρακάκη χθες στη Βουλή, με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων, άφησε αιχμές για τη μετακίνηση του "τσάρου" της οικονομίας, γεγονός που ο τελευταίος δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητο.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρωθυπουργό ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε για σήμερα το μεσημέρι ονομαστική ψηφοφορία για 17 άρθρα του νομοσχεδίου, που είναι φιλολαϊκά, ώστε παρά τη σφοδρή του αντίδραση στο νομοσχέδιο να αναγκαστεί το ΠΑΣΟΚ να τα υπερψηφίσει. Έτσι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα εμφανίζεται ανακόλουθο, καθώς διαφωνεί με το νομοσχέδιο, αλλά υπερψηφίζει τα περισσότερα άρθρα του.

Για να δούμε, έχει απάντηση η Χαριλάου Τρικούπη ή θα πέσει ξανά στην παγίδα που στήνει ο ...πρώην;

ΥΓ: Με αυτά και με αυτά ο Πιερρακάκης ενσωματώνεται πλήρως στη Νέα Δημοκρατία, στην οποία αποτελεί πλέον "δελφίνο" για όποτε έρθει η ώρα της διαδοχής.

Η αποδοχή της πρότασης Βελόπουλου

Μια παρατήρηση από τον Κυριάκο Βελόπουλο προβλημάτισε πάντως τον υπουργό Οικονομικών.

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Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε πως από την πρόβλεψη ότι όποιος δεν έχει δηλώσει τα τετραγωνικά ενός ακινήτου και το πράξει τώρα θα μπορεί να το πράξει χωρίς πρόστιμα κοκ.

«Αυτό ευνοεί και τα funds» είπε ο Κ. Βελόπουλος.

Ο υπουργός Οικονομικών το παραδέχτηκε και εξήγγειλε χρηματοοικονομική μελέτη για να εξαιρέσει τα funds από τη διάταξη.

Σωστή η απόφαση, αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα η κίνηση προς τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Η απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από τη συζήτηση

Την παντελή απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπ. Οικονομικών στη Βουλή κατά τη χθεσινή μέρα επεσήμανε η κυβέρνηση.

Στελέχη της σημειώνουν την απουσία της προέδρου του κόμματος από αυτές τις συζητήσεις, ενώ με την «λευκή απεργία» -όπως λένε- του Παύλου Πολάκη -που δεν συμμετέχει παρά μόνο για θέματα υγείας και σκάνδαλα- απομένει μόνο ο Νίκος Παππάς.

Χθες δεν ήταν στη συζήτηση στη Βουλή ο Ν. Παππάς, δεν ήταν ...κανένας!

Απορρίπτει τη συνεργασία το ΠΑΣΟΚ

Μόνο απαρατήρητη δεν πρέπει να περάσει μια αποστροφή του Κώστα Τσουκαλά (ραδιόφωνο «Παραπολιτικών») πως αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα να σχηματίσει κυβέρνηση θα μείνει στην αντιπολίτευση.

Η θέση αυτή ισχύει ακόμα και αν η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είναι πρώτο κόμμα!

«Ή εγώ ή με κανέναν» είναι δηλαδή η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη!

Και μετά η Χαριλάου Τρικούπη εξανίσταται με τη θέση του Τσίπρα "ή εμείς (μπορούμε να νικήσουμε τον Μητσοτάκη) ή κανείς".

Υποκρισία...

Η πρόσκληση Τασούλα σε Βενιζέλο

Έχει ενδιαφέρον η πρόσκληση του Κωνσταντίνου Τασούλα στον Ευάγγελο Βενιζέλο στο Προεδρικό Μέγαρο.

Όχι μόνο γιατί οι πρώτοι που εκλήθησαν για τέτοιες συναντήσεις είναι πρώην πρωθυπουργοί, ούτε μόνο για τη μεγάλη διάρκεια της συζήτησης- μιάμισι ώρα.

Αλλά και γιατί η συνάντηση γίνεται αμέσως μετά τις αποκαλύψεις (Γιάννης Κουρτάκης) για τις «μυστικές συναντήσεις» του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ευ. Βενιζέλο, με κάποιους κακόβουλους να διαδίδουν πως η πρόσκληση στο Προεδρικό έγινε για να συντηρηθεί η συζήτηση για τις συναντήσεις αυτές.

Να δούμε αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καλέσει στο Προεδρικό και άλλες προσωπικότητες ή και τους προκατόχους του, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος που ως Πρόεδρος είχε χειριστεί επιτυχώς πολύ μεγάλες κρίσεις.