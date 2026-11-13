Σε βαθιά κρίση βρίσκεται η Nvidia μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ, με τις αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή, τις έρευνες των αμερικανικών αρχών και την αναζήτηση διαδόχου να προκαλούν έντονη ανησυχία στους επενδυτές και να κλονίζουν την εμπιστοσύνη στην αγορά τεχνητής νοημοσύνης.

Η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia προκαλεί σεισμό στη Wall Street, με την εταιρεία να χάνει περίπου 1 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας μέσα σε έναν μήνα και την παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης. Ο άνθρωπος που μετέτρεψε τη Nvidia στον κυρίαρχο της αγοράς επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται πλέον εκτός εταιρείας, αφήνοντας πίσω του αναπάντητα ερωτήματα για τις έρευνες, τις ευθύνες της διοίκησης και τη διαδοχή του.

Οι αποκαλύψεις που πυροδότησαν την κρίση

Η κρίση ξέσπασε μετά τις αποκαλύψεις για δύο - τουλάχιστον- εξωσυζυγικές σχέσεις του Χουάνγκ, μία με γυναίκα ύποπτη για διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών και μία με υφισταμένη του. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, επικεφαλής της εταιρείας Megaspeed, με τις αμερικανικές αρχές να ερευνούν εάν υπήρξε ευνοϊκή μεταχείριση της επιχείρησής της.

Η έρευνα του FBI και η ανεξάρτητη διερεύνηση που διέταξε το διοικητικό συμβούλιο διατηρούν την πίεση στη Nvidia. Παράλληλα, ο Χουάνγκ αναμένεται να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου.

Τα ονόματα για τη διαδοχή

Η προσοχή στρέφεται πλέον στη διαδοχή, με τον Ίαν Μπακ να θεωρείται το φαβορί για την ανάληψη της ηγεσίας. Ο έμπειρος τεχνολογικός διευθυντής της Nvidia εμφανίζεται ως επικρατέστερος στις αγορές προβλέψεων, έχοντας βαθιά γνώση των επεξεργαστών και των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Προσωρινά, καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, ενώ το διοικητικό συμβούλιο αναζητεί μόνιμο αντικαταστάτη εντός και εκτός εταιρείας. Στα πιθανά ονόματα βρίσκεται και ο πρώην επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ, τον οποίο πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και οι πιθανότητές του θεωρούνται περιορισμένες.

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Η ανησυχία των επενδυτών και οι επιπτώσεις στην αγορά

Οι επενδυτές, πάντως, ανησυχούν περισσότερο για τις ευρύτερες συνέπειες. Η Nvidia αποτελεί βασικό πυλώνα της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, προμηθεύοντας επεξεργαστές και στηρίζοντας επενδυτικά ένα οικοσύστημα επιχειρήσεων αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η μετοχή της έχει χάσει 27% μέσα σε έναν μήνα, ενώ η αβεβαιότητα απειλεί να επηρεάσει και την αναμενόμενη χρηματιστηριακή εισαγωγή της Anthropic.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ανταγωνιστές όπως η AMD και η Intel μπορούν να επωφεληθούν από την αναταραχή. Άλλοι επισημαίνουν ότι η ζήτηση για επεξεργαστές παραμένει τεράστια και δεν εξαρτάται από ένα πρόσωπο.