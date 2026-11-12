Η επικείμενη κατάθεση του Χουάνγκ ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Να σταθεροποιηθεί επιχειρεί η Wall Street μετά τις ισχυρές αναταράξεις που προκάλεσε η είδηση της αιφνιδιαστικής αποχώρησης του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Nvidia, με τη μετοχή του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού να περιορίζει τις αρχικές απώλειες, που έφτασαν έως και το 13%, και να υποχωρεί πλέον περίπου 5%. Η αγορά προσπαθεί να αποτιμήσει τις επιπτώσεις της ιστορικής αλλαγής ηγεσίας, την ώρα που οι αποκαλύψεις γύρω από τον πρώην επικεφαλής της εταιρείας προκαλούν έντονη αβεβαιότητα στους επενδυτές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η επικείμενη κατάθεση του Χουάνγκ ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών. Την εξέλιξη γνωστοποίησε την Πέμπτη ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από τη Φλόριντα και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μπράιαν Μαστ, επιβεβαιώνοντας ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος έχει συμφωνήσει να εμφανιστεί ενώπιον των Αμερικανών νομοθετών.

{https://x.com/FoxNews/status/2120919266966802751}

«Έχει συμφωνήσει να έρθει», δήλωσε στους δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό της ημερομηνίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, στη διαδικασία αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από μία κοινοβουλευτικές επιτροπές, ενώ είναι πιθανό ο Χουάνγκ να καταθέσει ενόρκως, με την κατάθεσή του να καταγράφεται επισήμως. Ο Μαστ αποκάλυψε επίσης ότι είχε προειδοποιήσει τον πρώην επικεφαλής της Nvidia πως, εφόσον κρινόταν απαραίτητο, θα προχωρούσε στην έκδοση υποχρεωτικής κλήτευσης για να εξασφαλίσει την παρουσία του.

Αποχώρησε από την Nvidia μετά από 33 χρόνια

Η αποχώρηση του ανθρώπου που ίδρυσε τη Nvidia πριν από 33 χρόνια και την ανέδειξε σε παγκόσμιο ηγέτη της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί ισχυρούς κλυδωνισμούς στις αγορές, καθώς συνδέεται με αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή και πιθανά ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Η αρχική βουτιά της μετοχής οδήγησε προσωρινά τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας κάτω από τα 4 τρισ. δολάρια, πριν περιοριστούν οι πιέσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Nvidia, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, ενώ ο Χάρβεϊ Τζόουνς αναλαμβάνει την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου. Παράλληλα, ξεκινά η αναζήτηση μόνιμου διαδόχου, με την εταιρεία να εξετάζει τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους. Το διοικητικό συμβούλιο διαβεβαιώνει ότι η επιχειρησιακή λειτουργία, οι δεσμεύσεις προς τους πελάτες και ο σχεδιασμός των προϊόντων θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους επενδυτές.

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Η κρίση αποκτά ευρύτερες πολιτικές και γεωστρατηγικές διαστάσεις λόγω της στενής σχέσης που είχε αναπτύξει ο Χουάνγκ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και της επιρροής του στη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο πρώην επικεφαλής της Nvidia είχε υποστηρίξει την ευρύτερη πρόσβαση σε τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα, καθώς και τις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών στην Κίνα, παρά τους περιορισμούς που συνδέονται με τον τεχνολογικό ανταγωνισμό Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Τον περασμένο Μάιο είχε συνοδεύσει τον Τραμπ σε επίσκεψη στην Κίνα, ενισχύοντας τον ρόλο του ως σημαντικού συνομιλητή της αμερικανικής κυβέρνησης. Η αποχώρησή του δημιουργεί πλέον ερωτήματα για τη συνέχεια αυτών των σχέσεων και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η νέα διοίκηση.

Την ίδια στιγμή, η Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη περίοδο για τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της, καθώς η μετοχή οδεύει προς την έκτη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση, καταγράφοντας το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από το 2012. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα, με τους αναλυτές να προβλέπουν αύξηση εσόδων κατά 92%, στα 109,2 δισ. δολάρια. Η εταιρεία παραμένει βασικός προμηθευτής τεχνολογικών κολοσσών, όπως η Microsoft, η Amazon, η Google και η Meta, που επενδύουν δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.