Σύμφωνα με το CNBC, η Nvidia έχει χάσει περισσότερο από 20% της αξίας της τον τελευταίο μήνα, ενώ οδεύει προς την έκτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών, στο μεγαλύτερο αρνητικό σερί από το 2012.

Ισχυρούς κλυδωνισμούς στη Wall Street προκαλεί η αιφνιδιαστική παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, με τη μετοχή του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών να καταγράφει βουτιά έως 13% στη συνεδρίαση της Πέμπτης, οδηγώντας τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας κάτω από το ορόσημο των 4 τρισ. δολαρίων. Η αποχώρηση του ανθρώπου που ταυτίστηκε με την εκρηκτική ανάπτυξη της Nvidia και την κυριαρχία της στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης πυροδοτεί έντονες ανησυχίες στους επενδυτές για την επόμενη ημέρα, σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή βρίσκεται ήδη υπό σημαντική πίεση.

Σύμφωνα με το CNBC, η Nvidia έχει χάσει περισσότερο από 20% της αξίας της τον τελευταίο μήνα, ενώ οδεύει προς την έκτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών, στο μεγαλύτερο αρνητικό σερί από το 2012. Η νέα αναταραχή έρχεται να επιβαρύνει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα γύρω από τον τεχνολογικό κολοσσό, ο οποίος αποτέλεσε τον μεγαλύτερο ωφελημένο της παγκόσμιας έκρηξης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

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Η Nvidia ανακοίνωσε ότι ο Χουάνγκ αποχωρεί με άμεση ισχύ τόσο από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου όσο και από το διοικητικό συμβούλιο, με την οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες να αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία μέχρι την επιλογή μόνιμου διαδόχου. Παράλληλα, ο Χάρβεϊ Τζόουνς, πρώην επικεφαλής της Synopsys, αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Η διοίκηση διαβεβαιώνει ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι δεσμεύσεις προς τους πελάτες και ο σχεδιασμός των νέων προϊόντων θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή.

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Ωστόσο, η αγορά εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική, καθώς η αποχώρηση του Χουάνγκ συνδέεται με αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων μία με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, την οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή εταιρικά μυστικά. Επιπλέον, οι New York Times αποκάλυψαν φερόμενη σχέση του με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia, η οποία υπάγεται διοικητικά στον Χουάνγκ, εντείνοντας την πίεση προς το διοικητικό συμβούλιο.

Η Wall Street ανησυχεί κυρίως για το δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει ο Χουάνγκ, ο οποίος συνίδρυσε τη Nvidia το 1993 και τη μετέτρεψε από κατασκευαστή επεξεργαστών γραφικών σε κυρίαρχη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης. Η Bernstein προχώρησε την Πέμπτη σε δραστική μείωση της τιμής-στόχου για τη μετοχή, από τα 400 στα 200 δολάρια, ενώ αναλυτές είχαν προειδοποιήσει ότι η αποχώρησή του θα μπορούσε να προκαλέσει πτώση έως 20%.

Ο Στέισι Ράσγκον της Bernstein υπογράμμισε ότι ο Χουάνγκ υπήρξε ο οραματιστής πίσω από τις στρατηγικές αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία της εταιρείας, θέτοντας το ερώτημα ποιος μπορεί να σχεδιάσει την ανάπτυξή της για την επόμενη δεκαετία. Ακόμη πιο επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο Ρίτσαρντ Ρέιλι της Questar Capital Partners, χαρακτηρίζοντας τη μετοχή ουσιαστικά «μη επενδύσιμη» λόγω της απουσίας ξεκάθαρου σχεδίου διαδοχής.

Η κρίση αποκτά ευρύτερες διαστάσεις εξαιτίας της κεντρικής θέσης της Nvidia στο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με το CNBC, οι οικονομικές της δεσμεύσεις προς άλλες επιχειρήσεις εκτιμώνται σε 400 δισ. δολάρια, δημιουργώντας ανησυχίες για πιθανές αλυσιδωτές επιπτώσεις. Παρά την αναταραχή, η εταιρεία διατηρεί τον προγραμματισμό ανακοίνωσης των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της στις 17 Νοεμβρίου.

Οι δηλώσεις μετά την παραίτηση Χουάνγκ

«Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας», λέει ο νέος πρόεδρος της Nvidia

«Αγαπητοί υπάλληλοι της NVIDIA,

Σας γράφω για να μοιραστώ μαζί σας μια σημαντική ενημέρωση. Ο Τζένσεν παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διοικητικό Συμβούλιο ζήτησε από την Οικονομική Διευθύντρια Κολέτ Κρες να υπηρετήσει ως προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος, ενώ διεξάγει αναζήτηση μόνιμου διαδόχου, εξετάζοντας τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους. Θα υπηρετήσει ως η πρώτη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως CFO για πάνω από 13 χρόνια, η Κολέτ Κρες υπήρξε βασικός αρχιτέκτονας της στρατηγικής ανάπτυξης και κεφαλαίου της NVIDIA. Διαθέτει βαθιά κατανόηση αυτής της επιχείρησης και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην Κολέτ ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους μετόχους, τους πελάτες, τους συνεργάτες και σε όλους εσάς.

Η συνεισφορά του Jensen στην NVIDIA είναι βαθιά. Η NVIDIA είναι μια από τις πιο σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο. Πρωτοπορούμε στην επιταχυνόμενη πληροφορική, ορίσαμε τη σύγχρονη GPU και κατασκευάσαμε την πλατφόρμα που τροφοδοτούσε την τεχνητή νοημοσύνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει σοβαρά υπόψη το καθήκον μας ως διαχειριστές αυτής της σπουδαίας εταιρείας.

Η δύναμη αυτής της εταιρείας έγκειται στους υπαλλήλους μας, στην ηγετική μας ομάδα, στην τεχνική μας δύναμη και στο οικοσύστημα των συνεργατών μας. Είμαι βέβαιος ότι υπό την ηγεσία της Κολέτ, με την πλήρη υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας και να ηγούμαστε του κλάδου. Σας ευχαριστούμε για την προσήλωσή σας, τον επαγγελματισμό σας και τη δέσμευσή σας στην NVIDIA.

Χάρβεϊ Τζόουνς

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της NVIDIA»

Η Kress έστειλε ένα υπόμνημα στους υπαλλήλους της Nvidia

«Αγαπητοί NVIDIANS,

Πιστεύω βαθιά σε αυτήν την εταιρεία και στο μέλλον της. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, πιστεύω στον καθένα από εσάς, στους πελάτες και τους συνεργάτες μας και στον ζωτικό ρόλο που παίζουμε καθημερινά στην παγκόσμια οικονομία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εκτελεστικό Προσωπικό και εγώ αναγνωρίζουμε ότι αυτή ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος και θέλω να ξέρετε πόσο ευγνώμονες είμαστε για την ανθεκτικότητα, τον επαγγελματισμό και τη συνεχή αφοσίωσή σας. Σας ευχαριστούμε.

Αυτή η εταιρεία έχει πετύχει τόσα πολλά χάρη στην εργασία που όλοι εσείς προσφέρετε σε αυτήν κάθε μέρα. Είστε η μεγαλύτερη δύναμή μας. Θα ακούσετε περισσότερα από την ηγεσία τις επόμενες ημέρες για το κοινό μας μέλλον και θα διοργανώσουμε μια συνάντηση της εταιρείας στις 18 Νοεμβρίου στις 9 π.μ. PT.

Παίζουμε ζωτικό ρόλο στην οικοδόμηση της τεχνολογίας που τροφοδοτεί την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης και έχουμε σημαντικό έργο μπροστά μας. Ας προχωρήσουμε λοιπόν μαζί, με την ίδια αποφασιστικότητα και δέσμευση που ανέκαθεν χαρακτήριζαν αυτήν την εταιρεία.

Σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε,

Κολέτ».