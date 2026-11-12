Σοβαρές αναταράξεις προκαλούν στη Nvidia οι αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του Τζένσεν Χουάνγκ, με το διοικητικό συμβούλιο να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του από την ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού.

Σε κρίσιμη συνεδρίαση για το μέλλον του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC, μετά τις αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του ισχυρού άνδρα του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού. Η αβεβαιότητα για την παραμονή του στην ηγεσία της εταιρείας προκάλεσε ισχυρούς κλυδωνισμούς στη Wall Street, με τη μετοχή να καταγράφει απώλειες άνω του 9% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Χουάνγκ, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την εκρηκτική ανάπτυξη της Nvidia και την κυριαρχία της στην παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αποκαλύψεις για τις δύο εξωσυζυγικές σχέσεις

Οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν μετά από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Χουάνγκ φέρεται να διατηρούσε προσωπική σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της εταιρείας.

Κατά το δημοσίευμα, οι δύο τους φέρονται να καταγράφηκαν σε στιγμές οικειότητας σε ξενοδοχείο του Σαν Χοσέ, στην Καλιφόρνια, τον περασμένο Μάρτιο.

Η Πάουελ βρίσκεται στην ηγεσία του συγκεκριμένου επιχειρηματικού τομέα από το 2017, έχοντας την ευθύνη για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιούνται στην ιατρική απεικόνιση, στην ανακάλυψη φαρμάκων και στις υπηρεσίες υγείας.

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Η νέα αποκάλυψη έρχεται λίγες ημέρες μετά την παραδοχή του Χουάνγκ ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με άλλη γυναίκα, την οποία αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να θεωρούν ύποπτη για κατασκοπευτική δραστηριότητα υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρόκειται για την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να συνδέεται με το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας. Οι σχετικές υποψίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια.

Η έρευνα για τις καταγγελίες περί κατασκοπείας

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει ήδη κινήσει ανεξάρτητη έρευνα για τις καταγγελίες περί κατασκοπείας, αναθέτοντας την υπόθεση στη δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Σε μήνυμα προς τους εργαζομένους, ο Χουάνγκ παραδέχθηκε την απιστία του και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του, αναγνωρίζοντας ότι οι πράξεις του προκάλεσαν πόνο στη σύζυγο και στα παιδιά του.

Οι ανησυχίες των επενδυτών και η μετοχή της Nvidia

Η υπόθεση προκαλεί έντονη ανησυχία στους επενδυτές, καθώς ο Χουάνγκ αποτελεί κεντρικό πρόσωπο της στρατηγικής και της ανάπτυξης της Nvidia από την ίδρυσή της το 1993.

Η μετοχή της εταιρείας είχε ήδη υποχωρήσει κατά περίπου 7% μέσα στην εβδομάδα, πριν από τη νέα βουτιά στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, εν μέσω ευρύτερων προβληματισμών για τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ενδεχόμενη απομάκρυνσή του θα δημιουργούσε σημαντικό κενό στην ηγεσία της εταιρείας, η οποία κυριαρχεί στην αγορά προηγμένων επεξεργαστών για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.