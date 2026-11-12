Τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα συνεχίζονται παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επετεύχθη τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έκτοτε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε κτίριο στο νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα, δήλωσε στο BBC αξιωματούχος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ένας μεμονωμένος πύραυλος, ο οποίος εκτοξεύθηκε από πολεμικό αεροσκάφος που πέταξε για λίγο πάνω από την περιοχή, έπληξε κτίριο που στεγάζει τις χειρουργικές πτέρυγες και τις μονάδες εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Άλλοι είκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας.

Αναφέρεται ότι μεταξύ των νεκρών από το πλήγμα νωρίς το πρωί της Πέμπτης βρίσκεται και ένας χειρουργός.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι. Το Ισραήλ απαγορεύει στο BBC να μεταδίδει ανεξάρτητα ρεπορτάζ από το εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να επαληθεύσει τις λεπτομέρειες του περιστατικού.

Οι εργασίες διάσωσης και ανάσυρσης διεξάγονται από την Πολιτική Προστασία στη Γάζα, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών που ελέγχεται από τη Χαμάς. Οι προσπάθειές της υποστηρίζονται από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC).

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Βίντεο που κοινοποίησαν ακτιβιστές έδειχναν πυκνό καπνό στο εσωτερικό του κτιρίου και εκτεταμένες καταστροφές στον δεύτερο όροφο, όπου ιατρικός εξοπλισμός και κρεβάτια είχαν διασκορπιστεί από την έκρηξη.

Ακτιβιστές της περιοχής ισχυρίστηκαν ότι το πλήγμα ενδέχεται να είχε στόχο ένα υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλείας της Χαμάς που κρυβόταν μέσα στο κτίριο. Το Ισραήλ κατηγορεί συχνά τη Χαμάς - η οποία εξακολουθεί να διατηρεί τον οπλισμό της και τον έλεγχο ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας - ότι χρησιμοποιεί νοσοκομεία για στρατιωτικούς σκοπούς. Η Χαμάς αρνείται τις κατηγορίες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον απόηχο της επίθεσης, ο διευθυντής του Ιατρικού Συγκροτήματος Νάσερ δήλωσε ότι το κτίριο επλήγη από κάθετο χτύπημα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στα τμήματα εντατικής θεραπείας και χειρουργικής, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών.

Το νοσοκομείο Νάσερ, το μεγαλύτερο στη νότια Γάζα, είχε δεχθεί διπλό ισραηλινό πλήγμα τον Αύγουστο του 2025, κατά το οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι και υγειονομικοί υπάλληλοι.

Τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα συνεχίζονται παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επετεύχθη τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έκτοτε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα επιδεινώθηκε επίσης από τις πρόσφατες σφοδρές βροχοπτώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες σκηνές που στέγαζαν εκτοπισμένες οικογένειες.