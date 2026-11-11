Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τα αίτια του πολύνεκρου τροχαίου.

Η φονική καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο Τράκια έχει βυθίσει στο πένθος τη Βουλγαρία, με τον απολογισμό να ανέρχεται σε 12 νεκρούς και 51 τραυματίες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν 86 οχήματα βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο που έπαιξαν η πυκνή ομίχλη, η ολισθηρότητα του δρόμου και η ανεπαρκής σήμανση.

Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη και ανακρίνεται Ρουμάνος οδηγός φορτηγού, ενώ τα ερωτήματα για τις ευθύνες και τα αίτια της πρωτοφανούς τραγωδίας παραμένουν ανοιχτά.

Δέκα ερευνητές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας

Κλιμάκιο δέκα ερευνητών της αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής Ερευνών έχει αναλάβει να ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας, με την πυκνή ομίχλη, την ολισθηρότητα του οδοστρώματος και την πιθανή ανεπάρκεια της οδικής σήμανσης να βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ΕΡΤnews, ο Ρουμάνος οδηγός είχε σταματήσει το φορτηγό του εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών και πλέον εξετάζεται ο ρόλος που ενδέχεται να διαδραμάτισε το περιστατικό στην εξέλιξη της τραγωδίας.

Ομίχλη και ολισθηρό οδόστρωμα στο επίκεντρο των ερευνών

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου φαίνεται πως δυσχέραναν σημαντικά την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο. Η ορατότητα, η οποία υπό κανονικές συνθήκες έφτανε περίπου τα 70 μέτρα, περιορίστηκε σε μόλις 10 μέτρα λόγω της πυκνής ομίχλης.

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Παράλληλα, εξετάζεται η κατάσταση του οδοστρώματος, καθώς, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η άσφαλτος στο συγκεκριμένο σημείο είχε τοποθετηθεί πριν από περίπου δύο χρόνια, ωστόσο υπό ορισμένες καιρικές συνθήκες παρουσιάζει αυξημένη ολισθηρότητα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και η επάρκεια της σήμανσης για την έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών σχετικά με τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούσαν στον δρόμο.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση δέχεται επικρίσεις για την κατάσταση των οδικών υποδομών, ενώ ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας ζήτησε να διερευνηθεί πού κατέληξαν τα κονδύλια που είχαν προβλεφθεί για την εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικής σήμανσης και τη συντήρηση του οδικού δικτύου.

Επαναλειτούργησε ο αυτοκινητόδρομος μετά τις ολονύκτιες επιχειρήσεις

Η επιχείρηση αντιμετώπισης του δυστυχήματος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι διασώστες κλήθηκαν να απεγκλωβίσουν επιβάτες από δεκάδες οχήματα που είχαν συγκρουστεί μεταξύ τους, αναποδογυρίσει ή τυλιχθεί στις φλόγες.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης, ακολούθησαν ολονύκτιες εργασίες για την απομάκρυνση των κατεστραμμένων οχημάτων και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤnews, ο αυτοκινητόδρομος Τράκια Α1, ένας από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας, που συνδέει τη Σόφια με το Μπουργκάς, δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία στις 6 το πρωί.

Σε κρίσιμη κατάσταση τραυματίες

Ιδιαίτερα σοβαρή παραμένει η κατάσταση αρκετών τραυματιών. Από τους συνολικά 51 τραυματίες, οι 23 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Σλίβεν, όπου τέσσερις νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ 13 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας τους, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση των νοσηλευόμενων.

Την ίδια στιγμή, οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν μέσα στην καραμπόλα αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στον αυτοκινητόδρομο.

«Τα τζάμια έσπασαν και έπεφταν παντού. Ήμασταν ο ένας πάνω στον άλλον. Άλλοι είχαν πέσει, άλλοι είχαν τραυματιστεί, ενώ κάποιοι είχαν παγιδευτεί και δεν μπορούσαν να απεγκλωβιστούν», περιέγραψε ένας από τους τραυματίες.

Άλλη μαρτυρία συγκλονίζει, καθώς επιζών αναφέρει ότι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ακριβώς δίπλα του, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Το χρονικό της διπλής καραμπόλας με τα 86 οχήματα

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Τράκια, ο οποίος αποτελεί βασική αρτηρία για τις μετακινήσεις στη Βουλγαρία, καθώς συνδέει την πρωτεύουσα Σόφια με το Μπουργκάς.

Η πρώτη καραμπόλα προκάλεσε χάος στο οδικό δίκτυο, ενώ περίπου μισή ώρα αργότερα σημειώθηκε και δεύτερη σύγκρουση στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς τη Σόφια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρκετοί οδηγοί είχαν σταματήσει προκειμένου να ενημερωθούν για το τι είχε συμβεί στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, όταν ακολούθησε η δεύτερη καραμπόλα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Παρότι ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, με το όριο ταχύτητας να φτάνει τα 140 χιλιόμετρα την ώρα, έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία δυστυχήματα.

Παράλληλα, αν και είχε αποσταλεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, παραμένουν ερωτήματα για το κατά πόσο οι οδηγοί είχαν ενημερωθεί εγκαίρως πριν προσεγγίσουν το επικίνδυνο σημείο.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις βουλγαρικές αρχές να καλούνται να διαπιστώσουν τι ακριβώς προκάλεσε μία από τις πιο πολύνεκρες οδικές τραγωδίες που έχει βιώσει η χώρα.

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