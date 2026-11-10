Προειδοποίηση Αρναούτογλου για σημαντικά ύψη νερού - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» έντονων και επίμονων βροχών.

Σε κλοιό ισχυρών βροχών μπαίνει η Δυτική Ελλάδα από το απόγευμα σύμφωνα με την νέα πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου. Στην ανάρτησή του εξηγεί πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα εφιστώντας την προσοχή από το μεσημέρι της Τρίτης μέχρι και το μεσημέρι της Τετάρτης όπου τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν καθώς σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε λίγες μόλις ώρες.

Σύμφωνα με την τελευταία προγνωστική εκτίμησή του, στο επίκεντρο των φαινομένων βρίσκεται η Ήπειρος, όπου αναμένονται αξιόλογες και κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις. Ειδικότερα, οι περιοχές που χρειάζονται αυξημένη προσοχή είναι οι Δήμοι Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Πρέβεζας, Ζηρού, Πάργας, Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών. Βροχές αναμένονται επίσης στον Δήμο Ιωαννιτών, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας και Λευκάδας.

Ποιες ώρες θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Όπως επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου, το πιο κρίσιμο χρονικό διάστημα εκτιμάται ότι θα είναι από τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης έως τις 05:00 το πρωί της Τετάρτης. Ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας δεν αποκλείεται να σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε διάστημα μόλις 3 έως 6 ωρών, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη για προσοχή λόγω πιθανών τοπικών πλημμυρικών φαινομένων. Από τις 05:00 έως τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στη δυτική Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι Δήμοι Αγράφων, Καρπενησίου, Αμφιλοχίας, Θέρμου, Ναυπακτίας και Δωρίδος. Αξιόλογες βροχοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν και στον Δήμο Αργιθέας στη Θεσσαλία. Από το μεσημέρι της Τετάρτης αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

Η ανάρτηση Αρανούτογλου

Βροχές με ένταση μέσα στη νύχτα – Πού αναμένονται τα σημαντικότερα φαινόμενα και ποιες περιοχές χρειάζονται προσοχή σύμφωνα με τα τελευταια προγνωστικά στοιχεια!

Από σήμερα το απόγευμα (Τρίτης 10 Νοεμβρίου) οι βροχές θα ενισχυθούν στη δυτική Ελλάδα, με τη νύχτα προς την Τετάρτη να χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή.

Στην Ήπειρο ξεχωρίζουν οι Δήμοι Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Πρέβεζας, Ζηρού, Πάργας, Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών. Αξιόλογες βροχές αναμένονται και στον Δήμο Ιωαννιτών, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας και Λευκάδας.

Το πιο δύσκολο διάστημα φαίνεται πως θα είναι από τις 11 το βράδυ της Τρίτης έως τις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας, δεν αποκλείεται μέσα σε μόλις 3 έως 6 ώρες να πέσει πολύ νερό!

Από τις 5 έως τις 11 το πρωί της Τετάρτης, η προσοχή στρέφεται περισσότερο στη δυτική Στερεά, κυρίως στους Δήμους Αγράφων, Καρπενησίου, Αμφιλοχίας, Θέρμου, Ναυπακτίας και Δωρίδος. Αξιόλογες βροχές ενδέχεται να σημειωθούν και στον Δήμο Αργιθέας της Θεσσαλίας.

Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, ιδιαίτερα κοντά σε ρέματα και χειμάρρους. Όχι πανικός, αλλά ούτε και υποτίμηση των φαινομένων, καθώς σε ορισμένες περιοχές η βροχή ενδέχεται να είναι αρκετά δυνατή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Από το μεσημέρι της Τετάρτης αναμένεται σταδιακή εξασθένηση. Θα επανέλθω με νεότερα στοιχεία μέσα απο τη σελίδα μου στο facebook και το δελτίο καιρου στο youtube αποψε νωρίς το βράδακι, καθώς οι προγνωστικές εκτιμήσεις εξακολουθούν να διαφέρουν ως προς το πόσο έντονα θα είναι τοπικά τα φαινόμενα.

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