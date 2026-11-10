Έρχονται ζεστές ημέρες, ενώ οι βροχές θα συνεχιστούν, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Ανοιξιάτικες θα είναι οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη. Την Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 25-27 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Θα έχουμε λίγες βροχές προς τα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Οι νοτιάδες θα ενισχύονται μέρα με τη μέρα (έως και 7 μποφόρ) και ο υδράργυρος θα εκτοξευθεί ακόμη και πάνω από τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Η σύγκρουση των βαρομετρικών χαμηλών από την πλευρά της Ιταλίας με αυτών της Ελλάδας, θα δημιουργήσει μεγάλη διαφορά πίεσης, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των νοτιάδων τις επόμενες ημέρες. Αυτοί οι νοτιάδες θα μεταφέρουν και την πιο θερμή αέρια μάζα για να εκτοξεύσουν τον υδράργυργο στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Στα ανατολικότερα ηπειρωτικά τμήματα η ημέρα έχει ξεκινήσει με κατά τόπους συννεφιές, οι οποίες στο πέρασμά τους αφήνουν και κάποιες διάσπαρτες βροχές. Ώρα με την ώρα οι συννεφιές θα περιορίζονται προς το ανατολικό Αιγαίο για να αρχίσει ο καιρός να ανοίγει.

Προς τα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένουμε λίγες βροχές καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές - απογευματινές ώρες.

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Και σήμερα σχηματίζεται ο καιρός τύπου «Π».

Οι άνεμοι στρέφονται σε νότιους, ενισχύονται κυρίως προς την πλευρά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους. Από την Πέμπτη και στη συνέχεια, οι νοτιάδες θα ξεπερνάνε ακόμη και τα 6 με 7 μποφόρ. Ο νότιος άνεμος είναι και ο φορέας της πιο θερμής αέριας μάζας, αυξάνει τη σχετική υγρασία και έχει ανεμπόδιστο πεδίο δράσης, με αποτέλεσμα να μπορεί να αποκτά και μεγάλες εντάσεις. Μπορεί να έχουμε μια μέση ένταση στα 6- 7 μποφόρ, ενώ οι οι ρυπές είναι δυνατό να ξεπεράσουν τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Το πιο πολύ κρύο εντοπίζεται στα πιο βόρεια τμήματα της επικράτειας και ανεβαίνει περισσότερο ο υδράργυρος όσο πηγαίνουμε προς τα νότια. Αργά το μεσημέρι θα υπάρχουν εκτάσεις της χώρας μας,, οπου θα ξεπεράσουμε τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, έχουμε αυξημένη σχετική υγρασία. Οι συννεφιές τις επόμενες ώρες θα εναλλάσονται με την ηλιοφάνεια. Δείχνουμε προσοχή και στο οδόστρομα, γιατί μπορεί να υπάρχει ολισθηρότητα, νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν, δεν θα έχουμε βροχές και ο υδράργυρος γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, οι συννεφιές θα εναλάσσονται με την ηλιοφάνεια.. Δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες τοπικές ομίχλες, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και ο υδράργυρος έως και 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τις επόμενες ημέρες θα κυριαρχήσει ο καιρός τύπου «Π». Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται στα δυτικά τμήματα, το ανατολικό Αιγαίο αλλά και τη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα.

Οι βροχές θα εστιάζονται προς τα δυτικά, τα βόρεια - βορειοανατολικά αλλά και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι νοτιάδες θα κυριαρχήσουν σε ξηρά και θάλασσα και μπορεί να ενισχυθούν ακόμα περισσότερα. Στα ανατολικά και νότια τμήματα ο βοριάς λειτουργεί σαν καταβάτης και επομένως θα δούμε θερμοκρασίες γύρω στους 25- 26 βσθμούς Κελσίου.

Ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο άνοιξη, παρά προχωρημένο φθινόπωρο.

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