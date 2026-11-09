Την ίδια ημέρα αναμένεται να πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου και το επίδομα 400 ευρώ σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου αλλά και το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους όπως είπε στην εκπομπή «Αταίριαστους» ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Η μέρα αυτή, φαίνεται πως θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η 30η Νοεμβρίου, ενώ δεν αποκλείεται η πληρωμή να ξεκινήσει την προηγούμενο το απόγευμα δηλαδή στις 27 Νοεμβρίου. Όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου, η ενίσχυση αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο των ενοικίων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025, με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της Αλεξάνδρας Κλειδαρά για το Dnews, η καταβολή των 400 ευρώ θα γίνει το διάστημα μεταξύ 23 με 30 Νοεμβρίου από τον ΕΦΚΑ και θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και της μισθωμένης κατοικίας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, τα έντυπα Ε1 και Ε2 μισθωτών και ιδιοκτητών, στοιχεία υπεκμισθώσεων, δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων και άλλα δεδομένα που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του συμφωνημένου ενοικίου στο ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο και του ποσού που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης στο Ε2. Εάν έχουν δηλωθεί ανείσπρακτα ενοίκια, ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά με βάση το ποσό του Ε2.

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Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς την εφορία, το Δημόσιο, τους δήμους ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταβολή έγινε αχρεωστήτως λόγω ανακριβών στοιχείων στη φορολογική δήλωση, το ποσό καταλογίζεται με τόκους από την ημερομηνία πληρωμής. Παράλληλα, ο δικαιούχος αποκλείεται για τα επόμενα τρία χρόνια από τη γενική επιστροφή ενοικίου.

Επίδομα 400 ευρώ

Όπως είπε ο Όμηρος Τσάπαλος, επίδομα 400 ευρώ σε συνταξιούχους και επιστροφή ενοικίου θα πληρωθούν την ίδια ημέρα. Συνεπώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews, οι δύο αυτές μεγάλες πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν μεταξύ 23 και 30 Νοεμβρίου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πληρωμής είναι τα εξής:

Το ποσό ανέρχεται σε 400 ευρώ καθαρά.

Η καταβολή πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο.

Δεν απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους.

Η πίστωση γίνεται αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Όσοι δικαιούνται την ενίσχυση από περισσότερες από μία κατηγορίες θα λάβουν μόνο μία φορά τα 400 ευρώ.

Επομένως, οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε κάποια πρόσθετη ενέργεια, εφόσον τα στοιχεία τους είναι σωστά καταχωρισμένα στα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων φορέων.

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Αφορολόγητα και ακατάσχετα τα 400 ευρώ

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση προβλέπεται να καταβληθεί χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις και κρατήσεις.

Ειδικότερα, τα 400 ευρώ είναι:

Αφορολόγητα.

Ακατάσχετα.

Ανεκχώρητα.

Χωρίς κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ.

Δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία, το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα εισπράξουν ολόκληρο το ποσό, χωρίς να μειώνεται από φόρους ή άλλες προβλεπόμενες κρατήσεις.

Πόσοι θα είναι οι δικαιούχοι

Η διεύρυνση των κατηγοριών που καλύπτει η νέα ρύθμιση αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των πολιτών που θα λάβουν την ενίσχυση.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι συνολικοί δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 2,2 εκατομμύρια, έναντι περίπου 1,4 εκατομμυρίων την προηγούμενη χρονιά.

Η αύξηση του ποσού στα 400 ευρώ, από τα 250 ευρώ που προβλέπονταν προηγουμένως, σε συνδυασμό με την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών περιορισμών για τις προβλεπόμενες κατηγορίες, αποτελεί τη βασική αλλαγή της φετινής ενίσχυσης.

Η καταβολή θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της νέας ρύθμισης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το επίδομα των 400 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση δεν περιορίζεται πλέον σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων, αλλά επεκτείνεται σε ευρύτερο κύκλο πολιτών που πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

Ειδικότερα, τα 400 ευρώ προβλέπεται να λάβουν:

Συνταξιούχοι γήρατος: Όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Συνταξιούχοι λόγω θανάτου (χηρείας): Όσοι είναι τουλάχιστον 60 ετών και λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, χωρίς να εισπράττουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.

Συνταξιούχοι αναπηρίας: Όσοι λαμβάνουν τις προβλεπόμενες κύριες συντάξεις αναπηρίας.

Άτομα με αναπηρία: Όσοι είναι δικαιούχοι των προβλεπόμενων προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων.

Ανασφάλιστοι υπερήλικες: Όσοι λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Δικαιούχοι ειδικών αναπηρικών παροχών: Όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα ή επίδομα νόσου και ανικανότητας, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στις κατηγορίες δικαιούχων περιλαμβάνονται επίσης ειδικές ομάδες συνταξιούχων του Δημοσίου και στρατιωτικών που λαμβάνουν συγκεκριμένες παροχές λόγω αναπηρίας ή ανικανότητας.

Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός από την ενίσχυση

Παρά τη διεύρυνση των δικαιούχων, δεν θα λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι το ποσό των 400 ευρώ. Συγκεκριμένα, εκτός της πρώτης καταβολής παραμένουν όσοι δεν πληρούν το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο ή τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Αναλυτικότερα:

Συνταξιούχοι γήρατος κάτω των 65 ετών δεν δικαιούνται την ενίσχυση.

Όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο 2026 δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη καταβολή, καθώς το ηλικιακό όριο πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας δεν εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Όσοι λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος δεν καλύπτονται από την ειδική πρόβλεψη για τους δικαιούχους άνω των 60 ετών.

Επιπλέον, δεν περιλαμβάνονται αυτομάτως όλοι οι δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων. Για παράδειγμα, η λήψη επιδόματος στέγασης, Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή επιδόματος παιδιού δεν θεμελιώνει από μόνη της δικαίωμα στην ενίσχυση των 400 ευρώ.