Ο «Οβολός» με πρωταγωνιστή τον Πάνο Βλάχο έρχεται στους κινηματογράφους στις 3 Δεκεμβρίου.

O Πάνος Βλάχος πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Κώστα Χαραλάμπους, με τίτλο «Οβολός».

Μετά τη μεταφορά του διάσημου μυθιστορήματος «Καπετάν Μιχάλης» του Νίκου Καζαντζάκη στη μεγάλη οθόνη, ο Κώστας Χαραλάμπους επιστρέφει με ένα σύγχρονο σχόλιο στην κρίση και ένα ηθικό δίλημμα το οποίο μας αφορά όλους.

H ταινία έκανε την ελληνική πρεμιέρα χθες Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ως Ειδική Προβολή και κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 3 Δεκεμβρίου από την TFG.



Στο καστ συμμετέχουν οι: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Έφη Γούση, Μαρία Οικονόμου, Κώστας Αρζόγλου, Λεωνίδας Κακούρης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργης Τσουρής, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Χρήστος Κάλοου και Γιώργος Γαρνάβος.

{https://youtu.be/6kC_vjharyY?si=exbIx5HYpVOV03W8}

Σύνοψη

Πέντε απολυμένοι συνάδελφοι, ένα κερδισμένο Τζόκερ. Έξι αριθμοί που άλλαξαν τις ζωές τους για πάντα. Τύχη ή κατάρα;



Σε ποιον ανήκουν τα κέρδη ενός Τζόκερ; Σε εκείνον που δίνει τα νούμερα ή σε εκείνον που το καταθέτει;



Σε μια κοινωνία η οποία διαλύεται, το χρήμα γίνεται ο απόλυτος καταλύτης ξεγυμνώνοντας προθέσεις, σαμποτάροντας συναισθήματα και μετατρέποντας τη φιλία σε πεδίο μάχης.

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Σκηνοθετικό σημείωμα

Το Κακό δεν είναι πάντα θορυβώδες και φανερό. Συχνά είναι σιωπηλό, ύπουλο, εκδηλώνεται ως αδιαφορία, ως ηθική τύφλωση απέναντι στον πόνο του άλλου, ως άρνηση της ενσυναίσθησης. Είναι η παθητική αποδοχή της αδικίας, η άρνηση ανάληψης ευθύνης, η εκλογίκευση της σκληρότητας.

Αυτή η «κοινοτοπία του κακού», όπως την ανέδειξε η Χάννα Άρεντ, αποκαλύπτει την τρομακτική του ικανότητα να ενσωματώνεται στην καθημερινότητα, να γίνεται αποδεκτό ως μέρος της ανθρώπινης συνθήκης.

Σε εποχές κρίσης, αυτή η απάθεια στον πόνο του άλλου φτάνει στο αποκορύφωμά της. Κατά κανόνα, ξεκινάει από τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί η ζωή μας στον Δυτικό Πολιτισμό: είναι μια απάθεια, γέννημα αυτού του σάπιου πολιτισμού, που συντηρείται με την ανοχή μας και ταΐζεται από τις πολιτικές επιλογές.

Η ταινία ΟΒΟΛΟΣ είναι μια ιστορία μέσα στην Ελλάδα του 2014, στο κρεσέντο της οικονομικής κρίσης. Ο φόβος και η ανασφάλεια οδηγούν μια παρέα φίλων στα όριά τους.

Συντελεστές:

Cast: Πάνος Βλάχος, Κων/νος Μπιμπής, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Έφη Γούση, Μαρία Οικονόμου.



Και οι Κώστας Αρζόγλου, Λεωνίδας Κακούρης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιωργής Τσουρής, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Χρήστος Κάλοου, Γιώργος Γαρνάβος, Στάθης Γκάτσης, Ανδρέας Ανδρεόπουλος, Νίκος Αναστασόπουλος, Γεράσιμος Σοφιανός, Γιωργός Σαμαράς, Κώστας Καραθωμάς, και οι μικροί Αποστόλης Νταβάκος & Νίκος Παντελίδης.

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Κώστας Χαραλάμπους

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Σκηνικά – Κοστούμια: Ελεονώρα Καραβάνη

Art Direction Consultant: Αντώνης Χαλκιάς

Ηχοληψία: Αντώνης Σαμαράς

Μιξάζ: Κώστας Φυλακτίδης

Color Grading: Σάκης Μπουζιάνης

Οργάνωση Παραγωγής: Παναγιώτης Σιμόπουλος

Παραγωγή: Eyesin Productions

Διανομη: TFG

Είδος: Κοινωνικό Δράμα

Διάρκεια: 120’