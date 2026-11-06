Η ταινία αποτελεί ένα από τα τρία πρότζεκτ του σύμπαντος John Wick.

O Κιάνου Ριβς επιστρέφει στο franchise του John Wick, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο.

Η Lionsgate έδωσε και επίσημα το «πράσινο φως» για ένα prequel του John Wick, αλλά με τη μορφή ταινίας κινούμενων σχεδίων.

Ο Κιάνου Ριβς θα συμμετέχει στο πρότζεκτ επιστρέφοντας στο ρόλο του για να δανείσει τη φωνή του θρυλικό εκτελεστή.

Το πρότζεκτ θα ταξιδέψει το κοινό πίσω στο χρόνο, αποκαλύπτοντας τα πρώτα βήματα του John Wick πριν από τα γεγονότα της αρχικής ταινίας.

Οι θεατές θα δουν πώς ολοκληρώνεται το Impossible Task (Αδύνατη Αποστολή) προκειμένου να απαλλαγεί από την υποχρέωσή του απέναντι στο High Table και να κερδίσει το δικαίωμα να ζήσει μαζί με τον έρωτα της ζωής του, την Helen.

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Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν οι Ράιαν και Καζ Φίρπο, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο βραβευμένος με Emmy παραγωγός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Σάνον Τιντλ.

Σύμφωνα με το Dark Horizons, στην παραγωγή θα συμμετέχουν οι Κιάνου Ριβς, Τσαντ Σταχέλσκι, Μπάζιλ Ιβάνικ και Έρικα Λι.

Η ταινία αποτελεί ένα από τα τρία πρότζεκτ του σύμπαντος John Wick που βρίσκονται στα σκαριά, μαζί με τη συνέχεια του franchise «John Wick: Chapter 5» και το spin-off «Caine», τα γυρίσματα του οποίου έχουν ολοκληρωθεί με πρωταγωνιστή και σκηνοθέτη τον Ντόνι Γιέν.