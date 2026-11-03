Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει...

O Τζέισον Στέιθαμ και ο Γκάι Ρίτσι πρόκειται να συναντηθούν ξανά για την έβδομη ταινία τους μαζί.που θα κυκλοφορήσει στο Netflix και θα έχει τίτλο Dogfight.

Ο σταρ της δράσης Τζέισον Στέιθαμ και ο σκηνοθέτης Γκάι Ρίτσι συναντήθηκαν κινηματογραφικά για πρώτη φορά στην ταινία Lock, Stock and Two Smoking Barrels (Δύο καπνισμένες κάνες) του 1998. Ακολούθησαν τα: Snatch (Η αρπαχτή, 2001), Revolver (2007), Wrath of Man (Ένας Οργισμένος Άντρας Εκδικείται, 2021), Operation Fortune: Ruse du Guerre (2023) και το επερχόμενο θρίλερ Viva La Madness.

Τώρα, για πρώτη φορά, ο Ρίτσι και ο Στέιθαμ ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Netflix σε ένα θρίλερ εγκλήματος που επικεντρώνεται στην εκδίκηση.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το Netflix περιγράφει την ταινία ως ένα θρίλερ εκδίκησης «με μια κομψή ανατροπή» που διαδραματίζεται στον υπόκοσμο του Λονδίνου. Αν και υπόσχεται «ένα καστ γεμάτο πολύχρωμους εγκληματίες και άφθονη συναρπαστική δράση», δεν ανακοινώνει περισσότερες λεπτομέρειες για την πλοκή.

Αυτό που αποκαλύπτει ωστόσο, είναι ότι η επερχόμενη ταινία θα ξεκινήσει την παραγωγή της στις αρχές του 2027 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Ρίτσι, εκτός από τη σκηνοθεσία υπογράφει επίσης και σενάριο, ενώ τον συναντάμε και στην παραγωγή μαζί με τον Στέιθαμ.

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Το Dogfight σηματοδοτεί την πρώτη ταινία του Στέιθαμ στο Netflix και τη δεύτερη συνεργασία του Γκάι Ρίτσι με την πλατφόρμα, μετά τη δημοφιλή σειρά The Gentlemen, η οποία λειτουργεί ως spinoff της ομώνυμης ταινίας του σκηνοθέτη που κυκλοφόρησε το 2019.

Σημειώνεται επίσης, ότι πριν από την κυκλοφορία της δεύτερης σεζόν τον Σεπτέμβριο, το Netflix ανανέωσε τη σειρά για τρίτη σεζόν, η οποία βρίσκεται ήδη σε παραγωγή.

Πριν από την άφιξη του Dogfight στο Netflix, η επερχόμενη έκτη συνεργασία των Στέιθαμ και Ρίτσι, Viva La Madness, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2028. Βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του 2011 από τον Τζ. Τζ. Κόνολι, το αστυνομικό θρίλερ ακολουθεί έναν ανώνυμο έμπορο ναρκωτικών που επιστρέφει από τη συνταξιοδότηση στην Καραϊβική. Τον Μάιο του 2026, ο Ρίτσι αποκάλυψε ότι η ταινία είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα.