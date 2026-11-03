Ο δήμαρχος Αθηναίων ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό για τις ανάγκες συντήρησης των σχολικών μονάδων και το δάνειο των 75 εκατομμυρίων ευρώ που έλαβε ο Δήμος.

Ευθείες αιχμές κκατά του πρωθυπουργού διατυπώνει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με αφορμή τη χρηματοδότηση και τη συντήρηση των σχολικών μονάδων, υποστηρίζοντας ότι οι Δήμοι έχουν οδηγηθεί σε οικονομική ασφυξία και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες χωρίς επαρκή κρατική στήριξη.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Δούκας αναφέρει ότι ο Δήμος Αθηναίων αναγκάστηκε να λάβει δάνειο ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει στις απαραίτητες επισκευές των σχολείων της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η παράταξη Μπακογιάννη που πρόσκειται στην κυβέρνηση δεν στήριξε το συγκεκριμένο δάνειο για τις σχολικές υποδομές. Όπως σημειώνει ο κ. Δούκας «Θυμίζω ότι η παράταξη που πρόσκειται στην κυβέρνηση και στον κ. Μητσοτάκη δεν στήριξε το δάνειο για τα σχολεία. Τώρα θυμήθηκε ο κ. Μητσοτάκης ότι οι Δήμοι έχουν την ευθύνη των σχολείων και αντί να δώσει σε εμάς λεφτά για να προχωρήσουμε στις συντηρήσεις στήνει επικοινωνιακό σόου, πού αλλού;! Στη Γκράβα. Τα σχολεία χρειάζονται λύσεις και όχι επικοινωνιακά παιχνίδια.»

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

{https://x.com/h_doukas/status/2117611621895868881?s=46}