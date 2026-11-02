Αναλυτικά το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων.

Τη στήριξή του στην πανευρωπαϊκή κινητοποίηση της 11ης Νοεμβρίου για το δικαίωμα στην κατοικία, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, κατά τη συνεδρίασή του τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος:

«Στις 11 Νοεμβρίου ενώνουμε τη φωνή μας με την απαίτηση εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη, για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην κατοικία για όλους. Για να υπάρξουν επιτέλους προγράμματα κοινωνικών κατοικιών, με την ανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, για να αξιοποιήσει ο δημόσιος αυτός φορέας τις χιλιάδες διαθέσιμες κενές κατοικίες. Για να υπάρξουν αξιοπρεπείς φοιτητικές εστίες και στέγαση όλων των φοιτητών που έχουν ανάγκη. Για να μπει τέλος στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας και την αρπαγή τους από τα funds. Για να ανακοπεί η ανεξέλεγκτη αύξηση των ενοικίων.

Διεκδικούμε χρηματοδότηση για να προχωρήσουμε στην άμεση αξιοποίηση και διαμόρφωση κτιρίων για κοινωνική κατοικία στην πόλη της Αθήνας, από το τεράστιο απόθεμα κλειστών και άμεσα διαθέσιμων κατοικιών.

Η περίπτωση της Μαρικάρμεν, της 82χρονης γυναίκας στην Ισπανία, μας συγκλόνισε. Δεν είναι όμως η μόνη που βρέθηκε να αντιμετωπίζει έξωση.

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Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις συνδικάτων, φοιτητικών συλλόγων και κινήσεων για τη στέγαση, όπως και την κινητοποίηση την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 6μμ.

Κανένας άνθρωπος χωρίς κατοικία, καμία κατοικία χωρίς άνθρωπο! Οι κατοικίες και οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη!»