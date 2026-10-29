Στη συνεδρίαση θα παρουσιαστούν τα πορίσματα από τους ελέγχους στη Γκράβα.

Το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας συνεδριάζει εκτάκτως και το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας είναι από τα κεντρικά ζητήματα της ατζέντας.

Ο δήμος Αθηναίων συνέχισε τις προηγούμενες ημέρες τις παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και τους ελέγχους, τα πορίσματα των οποίων θα παρουσιαστούν στο δημοτικό συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση και θα ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις για τα σχολεία της Γκράβας, που παραμένουν κλειστά.

Δείτε live τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου