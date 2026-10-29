Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτηση Ράμα, την ώρα που το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν νέες κινητοποιήσεις σε πόλεις της Αλβανίας.

Μεγάλη ένταση επικράτησε στο κοινοβούλιο της Αλβανίας την Πέμπτη (29/10), όταν βουλευτές της αντιπολίτευσης διέκοψαν τη συνεδρίαση ανάβοντας καπνογόνα, στον απόηχο των βίαιων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων των τελευταίων εβδομάδων, με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα.

Την ώρα που διεξαγόταν ψηφοφορία για έναν νόμο σχετικά με την Κεντρική Τράπεζα, μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος απέκλεισαν την πρόσβαση προς το βήμα της Βουλής.

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Οι τόνοι είχαν ανέβει ήδη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ηγέτη της αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα. «Οι βουλευτές της κυβέρνησης είναι εγκληματίες και τους αξίζουν δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες, σπασμένα κεφάλια και σπασμένα κόκαλα», ανέφερε προτού διακοπεί το μικρόφωνό του.

{https://x.com/vioryvideo/status/2115824729429070095}

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Γύρω του συσπειρώθηκαν μέλη της αντιπολίτευσης, με ορισμένους να κρατούν φωτογραφίες διαδηλωτών που τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες. Ένας βουλευτής άναψε πυρσό και άλλοι μπλε καπνογόνα, στα χρώματα του Δημοκρατικού Κόμματος.

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Νέες κινητοποιήσεις το Σάββατο

Στους δρόμους των Τιράνων βρίσκονται από τα μέσα Οκτωβρίου φοιτητές και πολίτες, διαμαρτυρόμενοι για τη διαφθορά, την έλλειψη θέσεων εργασίας και τα προβλήματα στην εκπαίδευση. Οι κινητοποιήσεις έχουν επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας, με τους διαδηλωτές να ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Οι διαδηλώσεις έχουν σημαδευτεί από επεισόδια, με κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες να τυλίγονται στις φλόγες, καταστήματα να υφίστανται ζημιές και διαδηλωτές να πετούν πέτρες και κυβόλιθους κατά των αστυνομικών.

Η ένταση έρχεται μετά τις καλοκαιρινές κινητοποιήσεις, που ήταν κυρίως ειρηνικές και είχαν στο επίκεντρο ένα πολυτελές παραθαλάσσιο έργο, το οποίο στηρίζει ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Για τον Ράμα, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013 και εξασφάλισε πέρυσι τέταρτη θητεία, οι εξελίξεις αποτελούν τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα πρόκληση.

Την Κυριακή, ο Αλβανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας. Μεταξύ αυτών είναι πρόστιμο 500.000 λεκ, περίπου 5.500 ευρώ, για όσους συμμετέχουν σε διαδήλωση που καταλήγει σε επεισόδια, ακόμη και αν δεν έχουν ασκήσει οι ίδιοι βία.

Οι κινητοποιήσεις αυτής της εβδομάδας ήταν κυρίως ειρηνικές, ενώ νέα διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, 31/10. Την ίδια ώρα, ο Ράμα καλεί διαρκώς τους φοιτητές σε διάλογο και ανακοινώνει μέτρα οικονομικής στήριξης, όπως φθηνότερα καύσιμα και ενισχύσεις για τα φτωχότερα νοικοκυριά, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ένταση.