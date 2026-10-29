Ο δεξιός συνασπισμός του Νετανιάχου συγκεντρώνει συνολικά 53 έδρες, στις εκλογές του Ισραήλ, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει σχηματίσει κυβέρνηση.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και το κόμμα του Λίκουντ κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες έδρες στις εκλογές στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν πριν από λίγο, ο δεξιός συνασπισμός του Νετανιάχου συγκεντρώνει συνολικά 53 έδρες χωρίς ωστόσο να καταφέρνει σχηματίσει κυβέρνηση.

Αντίστοιχα ούτε ο συνασπισμός του αντιπάλου του Γκάντι Άιζενκοτ κατάφερε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 61 έδρες καθώς σύμφωνα με καταμετρημένο το 99,7% συγκεντρώνει 48 έδρες.

Την Πέμπτη η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε πως η καταμέτρηση των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές του 2026 ολοκληρώθηκε. Με βάση το 99% των ψήφων που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, ο συνασπισμός του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατέχει 53 έδρες στην Κνεσέτ των 120 μελών, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης συγκεντρώνουν 67 έδρες συνολικά μαζί με τα αραβικά κόμματα.

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Η επιτροπή ανακοίνωσε ότι τα επίσημα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν την επόμενη Τετάρτη, κατόπιν περαιτέρω ελέγχου για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της εκλογικής διαδικασίας.

{https://x.com/haaretzcom/status/2115846994015203821}

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, ο συνασπισμός του Νετανιάχου βρίσκεται κάτω από το όριο των 61 εδρών που απαιτούνται για κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ η αντιπολίτευση θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης προκειμένου να τον αντικαταστήσει.

{https://x.com/israel_elects/status/2115848334208536994}

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Δεξιός συνασπισμός

- Λίκουντ 27 έδρες

- Οτσμά Γιεχουντίτ 27

- Ενωμένη Τορά Ιουδαϊσμός 7

- Σας 7

- Θρησκευτικός Σιωνισμός 6

- Ζεχούτ 6

{https://x.com/c14english/status/2115824875126333726}

Συνασπισμός αντιπολίτευσης:

- Γιασάρ: 48 έδρες

- Μπένετ-Λαπίντ 12

- Δημοκράτες 8

- Γισραέλ Μπεϊτέινου 7

Τα αραβικά κόμματα συγκεντρώνουν 19 έδρες, 11 η Κοινή Λίστα και 8 το Ραάμ.

Στην περίπτωση σύμπραξης της αντιπολίτευσης με τα αραβικά κόμματα σχηματίζεται κυβέρνηση με 67 έδρες.

Νέες εκλογές ζητά ηγέτη δεξιού κόμματος

Ο Μοσέ Φέιγκλιν, ηγέτης του κόμματος Ζεχούτ, το οποίο εκφράζει θέσεις υπέρ των εποίκων και του ελευθεριακού ιδεολογικού ρεύματος, ζητά να ακυρωθεί η εκλογική διαδικασία και να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές. Πρότεινε μάλιστα την ανάπτυξη ταγμάτων της Συνοριακής Αστυνομίας στα εκλογικά τμήματα των αραβικών κοινοτήτων, επικαλούμενος ανησυχίες για ξένη παρέμβαση. Ο Φέιγκλιν, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου του ακροδεξιού κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι θα πρέπει να απαγορευτεί στους υποψηφίους να μιλούν κατά τη διάρκεια της νέας προεκλογικής περιόδου, καλώντας τους πολίτες απλώς να προσέλθουν ξανά στις κάλπες.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Κατάρ να καταλάβει την Κνεσέτ μας», δήλωσε ο Φέιγκλιν, λίγες ώρες αφότου η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ ζήτησε από την υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ να διερευνήσει πιθανή ξένη παρέμβαση στις εκλογές. Το Κατάρ από την πλευρά του διαψεύδει οποιαδήποτε ανάμειξη στην εκλογική διαδικασία.

Τα συγχαρητήρια Μιλέι στον Νετανιάχου

Από την άλλη ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι έσπευσε να συγχαρεί τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και το κόμμα του.

«Συγχαρητήρια, αγαπητέ φίλε Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη νίκη του κόμματός του Λίκουντ, που επανήλθε ως η πρώτη δύναμη στο Ισραήλ. Ξανά αποδείχτηκε η ισχύς της ηγεσιάς σου, ακόμα και απέναντι στις δημοσκοπήσεις και τις προβλέψεις εναντίον σου. Η Αργεντινή και το Ισραήλ θα συνεχίσουν να είναι στρατηγικοί σύμμαχοι απέναντι σε εκείνους που αμφισβητούν τις δυτικές μας αξίες» έγραψε ο Μιλέι.

{https://x.com/JMilei/status/2115839904034799931}

Άρχισαν οι διαβουλεύσεις στο μπλοκ της αντιπολίτευσης

Την ίδια ώρα ο ηγέτης του πρώτου κόμματος της αντιπολίτευσης, ο Γκάντι Άιζενκοτ του Γιάσαρ έχει ξεκινήσει τις συναντήσεις με τους ηγέτες των κομμάτων του μπλοκ του. Ήδη συναντήθηκε με τον ηγέτη των Δημοκρατικών, Γιαΐρ Γκολάν, για να συζητήσουν τα αποτελέσματα και την «κοινή τους δέσμευση στην υλοποίηση της βούλησης των ψηφοφόρων όσο το δυνατόν γρηγορότερα», αναφέρουν σε σχετική δήλωση.

{https://x.com/YairGolan1/status/2115824740099096666}

Ο Άιζενκοτ συνατήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης και με τον Ναφτάλι Μπένετ του κόμματος των Μπένετ-Λαπίντ (Μαζί) στο σπιτι του για να συζητήσουν το πλαίσιο συνεργασίας για τον σχηματισμό κυβέρνησης το γρηγορότερο δυνατό.

Σε βίντεο που ανάρτησε ο επικεφαλής του Γιάσαρ και βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου, Γκάντι Άιζενκοτ, κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και το το κόμμα του, Λίκουντ, ότι εμπλέκονται σε μια «οργανωμένη καμπάνια για την απαξίωση των εκλογικών αποτελεσμάτων».

{https://x.com/i24NEWS_EN/status/2115855776262607114}

Μετά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής της Σιν Μπετ Ντέιβιντ Ζίνι και τον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, τον δικαστή Νόαμ Σόλμπεργκ, ο Άιζενκοτ δήλωσε ότι παραμένει ασαφές αν υπήρξε ξένη παρέμβαση. Επιπλέον, είπε ότι θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ορκωμοσία της Κνεσέτ και αποκάλυψε ότι το μπλοκ του προετοιμάζει νομοσχέδιο για τη νέα συνεδρίαση.

{https://x.com/gadi_eisenkot/status/2115846335765336458}

Ο πρόεδρος του κόμματος των Δημοκρατικών, Γιαΐρ Γκολάν, συναντήθηκε επίσης με τον πρόεδρο του αραβικού κόμματος της Κοινής Λίστας, Μανσούρ Αμπάς, για να συζητήσουν τις προοπτικές σχηματισμού κυβέρνησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

{https://x.com/mmagadli/status/2115857883040743541}