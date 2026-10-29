Το δεξιό κόμμα Λικούντ, του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγόρησε τα αραβικά κόμματα για εκλογική νοθεία, υποστηρίζοντας ότι οι εκλογές «κλάπηκαν από αραβικά κόμματα που στηρίζουν την τρομοκρατία και την καταστροφή του εβραϊκού κράτους».

Ο προσωρινός γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής Ντιν Λίβνεχ απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας στις ισραηλινές εκλογές, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι οι Άραβες ψηφοφόροι «έκλεψαν» τις βουλευτικές εκλογές.

Τα αραβικά κόμματα - το Ράαμ (ακρωνύμιο που σημαίνει στα εβραϊκά «Ενωμένο Αραβικό Ψηφοδέλτιο») και το Κοινό Ψηφοδέλτιο (ριζοσπαστική αριστερά) - έκαναν την έκπληξη επιτυγχάνοντας επιδόσεις πολύ καλύτερες απ' ό,τι αναμενόταν, εξασφαλίζοντας συνολικά 19 έδρες, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα.

Το δεξιό κόμμα Λικούντ, του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγόρησε τα αραβικά κόμματα για εκλογική νοθεία, υποστηρίζοντας ότι οι εκλογές «κλάπηκαν από αραβικά κόμματα που στηρίζουν την τρομοκρατία και την καταστροφή του εβραϊκού κράτους». Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ηγετική μορφή της ακροδεξιάς, και μέρος του μπλοκ Νετανιάχου, ζήτησε να συλληφθούν οι επικεφαλής των αραβικών κομμάτων, που αποτελούν στόχο κατηγοριών ότι υποστηρίχθηκαν από το εξωτερικό.

Ο Λίβνεχ δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως τα αραβικά κόμματα εξασφάλισαν ψήφους με παράνομο τρόπο.

«Προπαγάνδα»

Επίσης, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αστυνομίας χαρακτήρισε επίσης τους ισχυρισμούς ως τακτικές προπαγάνδας, στερούμενες οποιασδήποτε πραγματικής βάσης. Μιλώντας στην εφημερίδα Haaretz, τόνισε ότι οι καταγγελίες για παρατυπίες κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας ήταν λιγότερες σε σχέση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

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Ο αστυνομικός επίτροπος Ντάνιελ Λέβι δήλωσε αργότερα ότι κάθε καταγγελία που λαμβάνεται σε σχέση με τις εκλογές θα διερευνάται ενδελεχώς και αμερόληπτα. Αν προκύψει υποψία για διάπραξη ποινικών αδικημάτων, η αστυνομία θα ενεργήσει αποφασιστικά προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να οδηγηθούν οι εμπλεκόμενοι στη δικαιοσύνη, τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτσογκ, κάλεσε σήμερα να μην στιγματίζεται ολόκληρη η ισραηλινή αραβική κοινότητα. «Οι λόγοι υποψίας πρέπει να διερευνηθούν», αλλά «δεν πρέπει να δυσφημούμε μια ολόκληρη κοινότητα που άσκησε το δικαίωμά της στην ψήφο», δήλωσε ο πρόεδρος σε ανακοίνωσή του.

Ο Μανσούρ Αμπάς, επικεφαλής του Ράαμ απέρριψε ξανά τις κατηγορίες εναντίον της αραβικής μειονότητας για εκλογική νοθεία. «Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό», δήλωσε ο Αμπάς, σύμφωνα με δήλωση που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπός του. «Το Ράαμ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό το θέμα ή οποιοδήποτε άλλο θέμα και δηλώνουμε ότι θα συνεργαστούμε πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου για να διαπιστωθεί η αλήθεια».

Με πληροφορίες από AFP, dpa, ΑΠΕ