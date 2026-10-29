Το νέο φωτογραφικό άλμπουμ και το μήνυμα για τα γενέθλιά της.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, η Ελένη Μενεγακη, η οποία επέλεξε να τα γιορτάσει με τον δικό της, ξεχωριστό τρόπο.

Η γνωστή παρουσιάστρια έκλεισε τα 57 της χρόνιας, και με αφορμή αυτή την ιδιαίτερη ημέρα, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της και τη ζωή της.

Αυτή τη φορά, η Ελένη Μενεγάκη, δημοσίευσε δικές της φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει χαμογελαστή και ανέμελη, αλλά και στιγμιότυπα από ξεχωριστές οικογενειακές στιγμές. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχώρισαν οι φωτογραφίες στις οποίες βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών της και του συντρόφου της, Μάκη Παντζόπουλου.

Παράλληλα, μέσα από την ανάρτησή της, η Ελένη Μενεγάκη, θέλησε να μοιραστεί μερικές από τις σκέψεις της, τονίζοντας ότι το πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής της, είναι η οικογένειά της:

«Το πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου είναι οι άνθρωποι με τους οποίους την μοιράζομαι! Η οικογένεια μου. Χρόνια μου πολλά».

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