Μέχρι αυτήν την ώρα, άγνωστα παραμένουν τα αίτια της κατάρρευσης της παλιάς μονοκατοικίας στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στην οδό Αλαμάνας 108 στην Ακαδημία Πλάτωνος από την κατάρρευση της στέγης και τμήματος της τοιχοποιίας παλιάς, εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας. Στο σημείο της κατάρρευσης έσπευσαν 17 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και εκπαιδευμένος σκύλος έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

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Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ανέλαβαν την απομάκρυνση των μπάζων. Στο σημείο βρέθηκε επίσης το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τη διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης.

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Έντονη ανησυχία προκαλεί στους κατοίκους

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των εγκαταλελειμμένων κτιρίων, με τους κατοίκους να εκφράζουν φόβους για νέες καταρρεύσεις, ιδιαίτερα όταν βρέχει δυνατά και επίμονα. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και άλλα κτίρια που παραμένουν εγκαταλελειμμένα για πολλά χρόνια, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και για τέσσερις δεκαετίες. Το περιστατικό στην οδό Αλαμάνας αναζωπυρώνει τα ερωτήματα για την κατάσταση των ετοιμόρροπων οικοδομών και την ανάγκη ελέγχου και λήψης μέτρων προστασίας, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος για πεζούς και κατοίκους.

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