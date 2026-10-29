Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τη γρίπη και τον κορονοϊό.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του λόγω κορονοϊού την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την οποία καταγράφηκαν έξι σοβαρά κρούσματα γρίπης, με νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η θετικότητα σε κορονοϊό συνέχισε την ανοδική πορεία και την εβδομάδα 19-25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ. Σε αυτό το χρονικό διάστημα καταγράφηκε μία διασωλήνωση και ένας θάνατός λόγω του ιού. Επίσης, έγιναν 182 εισαγωγές σε νοσοκομεία λόγω κορονοϊού, από 121 μία εβδομάδα νωρίτερα.

Επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκαν έξι νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 39 εισαγωγές, αριθμός που παρουσίασε μείωση σε σύγκριση με το χρονικό διάστημα 12-18 Οκτωβρίου (52).

Η θετικότητα σε γρίπη στην κοινότητα παρέμεινε κάτω από το 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα), σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με μία εβδομάδα νωρίτερα.

ΕΟΔΥ: Τα επιδημιολογικά δεδομένα για γρίπη και κορονοϊό

Η σύνοψη των επιδημιολογικών δεδομένων για τις αναπνευστικές λοιμώξεις το χρονικό διάστημα 19-25 Οκτωβρίου.

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Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση. Την εβδομάδα 43/2026 παρουσίασε περαιτέρω αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 43/2026 παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV-2 - λοίμωξη COVID-19

- Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσιάζει ανοδική τάση. Κατά την εβδομάδα 43/2026 σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Οι νέες εισαγωγές παρουσιάζουν ανοδική τάση. Την εβδομάδα 43/2026 καταγράφηκαν 182 νέες εισαγωγές COVID-19 (αριθμός εισαγωγών κατά την προηγούμενη εβδομάδα: Ν=121).

- Από την αρχή του καλοκαιριού του προηγούμενου έτους καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 43/2026 καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση κι ένας νέος θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 43/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 95.

- Κατά την εβδομάδα 43/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα.

Ιός της γρίπης

- Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), παραμένει κάτω από το 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης), σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) η θετικότητα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.

- Την εβδομάδα 43/2026 καταγράφηκαν 39 νέες εισαγωγές γρίπης, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=52).

- Την εβδομάδα 43/2026 καταγράφηκαν έξι νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2026 έως και την 43/2026 έχουν καταγραφεί 12 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας θάνατος με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 43/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 171.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2026 έως και την εβδομάδα 43/2026, μεταξύ 377 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 21 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, όλα τύπου Α.

- Από τα 18 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, 17 (94%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και ένα (6%) στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI κυμαίνεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι του RSV των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Διαβάστε ΕΔΩ όλη την έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.