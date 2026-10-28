Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή ώστε δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν και κατέληξαν σε παρακείμενο πρανές.

Στους 68 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τη σφοδρή σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία, το πρωί της Τετάρτης (28/10), ενώ δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, την ώρα που οι πρώτες έρευνες επικεντρώνονται σε πιθανό ανθρώπινο λάθος, έπειτα από βλάβη στο σύστημα ασφαλείας των σιδηροδρόμων.

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην περιοχή Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο, όταν αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας της κρατικής εταιρείας Renfe συγκρούστηκε με το πίσω μέρος τρένου της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, το οποίο βρισκόταν ακινητοποιημένο στις γραμμές.

Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή ώστε δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν και κατέληξαν σε παρακείμενο πρανές, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Στα δύο τρένα επέβαιναν συνολικά περισσότεροι από 500 άνθρωποι, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

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Στο επίκεντρο της έρευνας πιθανό ανθρώπινο λάθος

Τα πρώτα στοιχεία που εξετάζουν οι ισπανικές αρχές στρέφουν την προσοχή στο κέντρο ελέγχου σιδηροδρομικής κυκλοφορίας της Ατότσα, στη Μαδρίτη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, περίπου στις 08:30 το πρωί σημειώθηκε βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας LZB, το οποίο παρακολουθεί την κυκλοφορία των συρμών. Η δυσλειτουργία προκάλεσε την αυτόματη ακινητοποίηση αρκετών τρένων σε τμήμα της γραμμής που συνδέει τη Μαδρίτη με τη Σεβίλλη.

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Στη συνέχεια, οι χειριστές του κέντρου ελέγχου ανέλαβαν τη διαχείριση της κυκλοφορίας, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες ασφαλείας. Ωστόσο, περίπου στις 08:36 δόθηκε άδεια στο τρένο της Renfe να συνεχίσει την πορεία του, παρότι η αμαξοστοιχία της Iryo παρέμενε ακινητοποιημένη στην ίδια γραμμή.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την απόφαση αυτή «ανεξήγητη» και «προφανώς λανθασμένη», επισημαίνοντας ότι το κέντρο ελέγχου είχε στη διάθεσή του χρόνο για να διαπιστώσει το πρόβλημα. Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 08:53, ενώ εξετάζεται και το γεγονός ότι δεν δόθηκε στον μηχανοδηγό σαφής εντολή να κινηθεί με μειωμένη ταχύτητα και αυξημένη προσοχή.

Πάντως, ο Πουέντε απέφυγε να αποδώσει οριστικά το δυστύχημα σε ανθρώπινο λάθος, υπογραμμίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

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Δεκάδες τραυματίες – Φόβοι για αύξηση των θυμάτων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ισπανικών αρχών, περίπου 80 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, με δεκάδες να φέρουν σοβαρά τραύματα. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στα συντρίμμια των δύο αμαξοστοιχιών, καθώς οι διασώστες επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημεία των βαγονιών που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές.

Παράλληλα, νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την περίθαλψη των τραυματιών. Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης, Θιουδάδ Ρεάλ και Ανδαλουσίας έχει διακοπεί, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθούν πλήρως τα δρομολόγια.

Σάντσεθ: «Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος»

Στον τόπο του δυστυχήματος μετέβη ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας. Ο Ισπανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι, εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις ή ευθύνες, θα υπάρξουν οι ανάλογες συνέπειες, ενώ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες. Παράλληλα, η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου, ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων.

Δεύτερη μεγάλη σιδηροδρομική τραγωδία μέσα στο 2026

Το νέο δυστύχημα προκαλεί έντονη ανησυχία στην Ισπανία, καθώς έρχεται μόλις εννέα μήνες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανταμούθ της Κόρδοβας, τον Ιανουάριο του 2026, όπου έχασαν τη ζωή τους 46 άνθρωποι. Ο Πέδρο Σάντσεθ αναγνώρισε ότι δύο τόσο σοβαρά δυστυχήματα μέσα στην ίδια χρονιά εγείρουν σημαντικά ερωτήματα για τη σιδηροδρομική ασφάλεια της χώρας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται πλέον να εξετάσουν τις επικοινωνίες μεταξύ μηχανοδηγών και κέντρου ελέγχου, τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης παραμένουν αδιευκρίνιστα, με την Ισπανία να θρηνεί τα θύματα μιας ακόμη πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας.