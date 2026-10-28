Την έντονη αντίδρασή της για την εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, εξέφρασε με ανάρτησή της η Έφη Αχτσιόγλου, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση για την αστυνομική αντιμετώπιση της αντιφασιστικής συγκέντρωσης.
Η Έφη Αχτσιόγλου χαρακτήρισε τη συγκέντρωση των υποστηρικτών του Κασιδιάρη «αποκρουστική και ιστορικά προσβλητική», ενώ υποστήριξε ότι η αστυνομική επέμβαση εναντίον των αντιφασιστών «αποδεικνύει ότι ο Κασιδιάρης απολαμβάνει τουλάχιστον κυβερνητικής ασυλίας».
«Κι αυτό είναι επικίνδυνο», σημείωσε, καταλήγοντας με την προειδοποίηση: «Να μην αφήσουμε το αυγό του φιδιού να εκκολαφθεί. Να μην επιτρέψουμε στον φασισμό να σηκώσει κεφάλι».
{https://www.facebook.com/e.achtsioglou/posts/pfbid02jzafDU9rRugxKi6UD3VnJYhgcB4oeQBNE3FgACvt156nBwoYN9qxK8VdaPAeZVSPl}
Η ανάρτηση της Έφης Αχτσιόγλου
«Την ημέρα που ο ελληνικός λαός τιμά τον αγώνα ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό, ο φασίστας Κασιδιάρης έκανε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.
Η συγκέντρωση των οπαδών του είναι από μόνη της αποκρουστική και ιστορικά προσβλητική.
Το χτύπημα, όμως, της αντιφασιστικής συγκέντρωσης από την αστυνομία αποδεικνύει ότι ο Κασιδιάρης απολαμβάνει τουλάχιστον κυβερνητικής ασυλίας. Κι αυτό είναι επικίνδυνο.
Να μην αφήσουμε το αυγό του φιδιού να εκκολαφθεί.
Να μην επιτρέψουμε στον φασισμό να σηκώσει κεφάλι».