Η Έφη Αχτσιόγλου χαρακτήρισε τη συγκέντρωση των υποστηρικτών του Κασιδιάρη «αποκρουστική και ιστορικά προσβλητική».

Την έντονη αντίδρασή της για την εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, εξέφρασε με ανάρτησή της η Έφη Αχτσιόγλου, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση για την αστυνομική αντιμετώπιση της αντιφασιστικής συγκέντρωσης.

Η Έφη Αχτσιόγλου χαρακτήρισε τη συγκέντρωση των υποστηρικτών του Κασιδιάρη «αποκρουστική και ιστορικά προσβλητική», ενώ υποστήριξε ότι η αστυνομική επέμβαση εναντίον των αντιφασιστών «αποδεικνύει ότι ο Κασιδιάρης απολαμβάνει τουλάχιστον κυβερνητικής ασυλίας».

«Κι αυτό είναι επικίνδυνο», σημείωσε, καταλήγοντας με την προειδοποίηση: «Να μην αφήσουμε το αυγό του φιδιού να εκκολαφθεί. Να μην επιτρέψουμε στον φασισμό να σηκώσει κεφάλι».

{https://www.facebook.com/e.achtsioglou/posts/pfbid02jzafDU9rRugxKi6UD3VnJYhgcB4oeQBNE3FgACvt156nBwoYN9qxK8VdaPAeZVSPl}

Η ανάρτηση της Έφης Αχτσιόγλου

«Την ημέρα που ο ελληνικός λαός τιμά τον αγώνα ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό, ο φασίστας Κασιδιάρης έκανε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

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Η συγκέντρωση των οπαδών του είναι από μόνη της αποκρουστική και ιστορικά προσβλητική.

Το χτύπημα, όμως, της αντιφασιστικής συγκέντρωσης από την αστυνομία αποδεικνύει ότι ο Κασιδιάρης απολαμβάνει τουλάχιστον κυβερνητικής ασυλίας. Κι αυτό είναι επικίνδυνο.

Να μην αφήσουμε το αυγό του φιδιού να εκκολαφθεί.

Να μην επιτρέψουμε στον φασισμό να σηκώσει κεφάλι».