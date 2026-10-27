Αυτή την 28η Οκτωβρίου λέμε το μεγάλο ΟΧΙ το πρωί και το μεγάλο ΝΑΙ το βράδυ στη σάτιρα!

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο MEGA.

Η εκπομπή που κρατά ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας της σάτιρας με τους ανθρώπους! 28 Οκτωβρίου, το δεύτερο ραντεβού για φέτος με τους τηλεθεατές που αγκάλιασαν πολύ θερμά την επιστροφή της για τρίτη σεζόν στο MEGA - όπως αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στους πίνακες τηλεθέασης της πρεμιέρας.

«Αλ Τσαντίρι Νιουζ»: Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου

Η σάτιρα είναι εδώ! Στο MEGA Ο Λάκης Λαζόπουλος πιάνει και πάλι το νήμα της επικαιρότητας και μεταμορφώνεται στα πρόσωπα των ημερών αξιοποιώντας τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Σχολιάζει τα πιο viral και σπαρταριστά στιγμιότυπα από την τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρουσιάζει ένα ολοκαίνουριο επιθεωρησιακό σκετς με τη συμμετοχή αγαπημένων ηθοποιών.

Το «Τσαντίρι» βγαίνει φυσικά για μια ακόμη Τετάρτη στις λαϊκές αγορές, εκεί όπου χτυπά ο πραγματικός σφυγμός της κοινωνίας. Η κοινωνία θα μιλήσει πάλι ελεύθερα και άφοβα!

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{https://www.youtube.com/watch?v=ogINMrQItMI}

Μουσικά, στις τρεις επόμενες εκπομπές, ο Λάκης Λαζόπουλος κάνει ένα μουσικό άνοιγμα στους νεότερους της μουσικής! Στη σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ανεβαίνει για πρώτη φορά ο APON για να μας συστήσει στη δική του «Ηχογένεια», όπως τιτλοφορείται το τελευταίο του άλμπουμ, με τραγούδια που ενώνουν τον σύγχρονο ήχο με παραδοσιακές μελωδίες.

Ο καινούργιος ήχος θα αγκαλιάσει την οξεία σάτιρα που εξακολουθεί να έχει τηλεοπτική στέγη. Πού αλλού; Στο MEGA.

Νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις 21:00. Ετοιμαστείτε γιατί και αυτό το «Τσαντίρι» θα είναι απρόβλεπτο!