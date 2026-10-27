Η νέα δοκιμασία με αέρα και την υπερβολή των 80’s.

Στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM 7, τα μοντέλα συμμετείχαν σε μία ιδιαίτερη και συναισθηματικά φορτισμένη φωτογράφιση εμπνευσμένη από το «Fight Club».

Σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, οι διαγωνιζόμενοι μοντέλα καλούνται να συνδυάσουν τον μαξιμαλισμό και την υπερβολή των 80’s με καθημερινές δουλειές του σπιτιού, σε ένα σκηνικό που θυμίζει sitcoms της δεκαετίας του ’80, σαν να βρίσκονται μέσα σε μια τηλεοπτική οθόνη.

Το dramatic posing είναι το ζητούμενο, ενώ τα μοντέλα καλούνται να ποζάρουν κρατώντας στα χέρια τους αντικείμενα του νοικοκυριού.

Ο Ακύλλας, ως νικητής της προηγούμενης διαδικασίας, εξασφάλισε την ασυλία του και ταυτόχρονα τα τρία πλεονεκτήματα που έπρεπε να διαχειριστεί την ώρα του σετ.

Ο αριθμός των πλεονεκτημάτων του, έφερε αντιδράσεις από τους συμπαίκτες του, με τον Γιώργο να δηλώνει αδικημένος από το γεγονός, καθώς ο ίδιος, όταν είχε βρεθεί στην κορυφή είχε να διαχειριστεί μόλις ένα: «Ο Ακύλλας τρία προνόμια, εγώ οριακά ένα… Νιώθω αδικημένος, δεν πειράζει όμως…», δήλωσε ο Γιώργος, μεταξύ άλλων.

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GNTM 7: Τα τρία προνόμια του Ακύλλα που έφεραν ανατροπές

Οι αποφάσεις του Ακύλλα, έφεραν αναστάτωση στο πλατό, ενώ ο Άγγελος Μπράτης και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, τόνισαν ότι θα ακουστούν όλα τα πλεονεκτήματα την ώρα του σετ. Ιδιαίτερα ένα, έμεινε κρυφό μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Λίγο πριν από την έναρξη της δοκιμασίας, οι διαγωνιζόμενοι απέκτησαν με κλήρωση τα props με τα οποία θα έπρεπε να ποζάρουν.

Αμέσως μετά, η Ζενεβιέβ, ανακοίνωσε σε όλους τα δύο προνόμια και στα κρυφά το ένα.

Τα δύο φανερά πλεονεκτήματα του Ακύλλα σχετίζονταν αρχικά με το γεγονός ότι μόνο εκείνος θα μπορούσε να δει μία φωτογραφία που θα απεικόνιζε πλήρως το ζητούμενο της αποψινής δοκιμασίας, ενώ θα είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει το δικό του prop.

Τέλος, το πλεονέκτημα που άκουσε μόνο εκείνος είχε σχέση και πάλι με τα αντικείμενα, καθώς ο Ακύλλας είχε την ευκαιρία να αλλάξει τελευταία στιγμή το prop ενός άλλου μοντέλου και να το αντικαταστήσει με το… ξεσκονόπανο, το πιο δύσκολο αντικείμενο της δοκιμασίας.

Ο κλήρος έπεσε στον Μάνο, φέρνοντας αντιδράσεις και αμήχανε πόζες στο πλατό.

{https://www.youtube.com/watch?v=lJRy6KXjyAA&list=PLCg0cLoEdHTzYyrycg4xbJEzdt5Ww3EYr&index=2}