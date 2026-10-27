Στα πρώτα λεπτά του ματς Φλίτγουντ- Άρσεναλ.

Ένας απρόσκλητος εναέριος «επισκέπτης» προκάλεσε τη διακοπή του ματς Φλίτγουντ- Άρσεναλ, για το League Cup: ένα drone πετούσε πάνω από το γήπεδο.

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης της Άρσεναλ με την ομάδα της τέταρτης κατηγορίας, ο διαιτητής παρατήρησε ότι ένα drone πετούσε πάνω από το γήπεδο και διέκοψε το ματς.

Ο διαιτητής μίλησε με τον αξιωματούχο ασφαλείας και εξήγησε στους προπονητές των δύο ομάδων τι συνέβαινε- όπως και σε κάποιους ποδοσφαιριστές- προτού τελικά αποφασίσει να συνεχιστεί το παιχνίδι, έπειτα από διακοπή 8,5 λεπτών.

Στο γήπεδο ανακοινώθηκε ότι εντοπίστηκε ο χειριστής του drone που προκάλεσε τη διακοπή, σύμφωνα με το BBC.

{https://x.com/SkyFootball/status/2115173908135432594}