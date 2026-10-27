Η ΕΟΚ αναφέρθηκε σε δομικές αλλαγές που θα γίνουν με γνώμονα τη σταθερότητα στην σκιά του σκανδάλου με τα στημένα παιχνίδια που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ.

Στις 20 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την νέα διοίκηση της ΕΟΚ όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία το απόγευμα της Τρίτης (27/10).

Στην σχετική ανακοίνωση η ΕΟΚ αναφέρετε και σε δομικές αλλαγές που θα γίνουν το επόμενο διάστημα με σκοπό την σταθερότητα στον χώρο του μπάσκετ.Παράλληλα, η προσωρινή διοίκηση έπαυσε τον Ηλία Κορομηλά από τα καθήκοντά του ως ειδικού συμβούλου διαιτησίας και έκανε δεκτή την παραίτηση και του Αναστάσιου Πηλοΐδη από την ΚΕΔ.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Γεώργιο Μαυρωτά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης αποφάσισε να προχωρήσει στη διεξαγωγή εκλογών την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές και νόμιμες διαδικασίες.

Η απόφαση αυτή εκφράζει τη βούληση του ΔΣ να δοθεί εκ νέου ο λόγος στα σωματεία, χωρίς προσκόλληση σε θέσεις και αξιώματα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή μετάβαση στη διοίκηση που θα αναδείξουν οι εκλογές.

Στη σημερινή συνεδρίασή του, το ΔΣ έλαβε επίσης τις ακόλουθες αποφάσεις:

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Παύση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου διαιτησίας Ηλία Κορομηλά. Παραπομπή όλων των εμπλεκομένων στην ποινική διαδικασία, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Εκκίνηση της διαδικασίας αντικατάστασης μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), κατόπιν αποδοχής της παραίτησης του Αναστάσιου Πηλοϊδη.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα σωματεία και το σύνολο της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει τη σταθερότητα σήμερα και τη δημοκρατική ανανέωση τον Δεκέμβριο».