Η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του Λούλα είχε υποβάλει καταγγελία στο εκλογοδικείο κατά την περίοδο μεταξύ των δύο γύρων των εκλογών στη Βραζιλία, μιλώντας για φερόμενη ανάμιξη της Meta.

Δικαστής του ανώτατου δικαστηρίου της Βραζιλίας διέταξε έρευνα για την πιθανή ξένη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του συντηρητικού υποψηφίου Φλάβιο Μπολσονάρο ο οποίος ηττήθηκε από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις πρόσφατες εκλογές.

Ειδικότερα, ο δικαστής Φλάβιο Ντίνο μίλησε για «χειραγώγηση» σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta η οποία κατηγορήθηκε από την ομάδα του Λούλα για ανάμιξη στις εκλογές και για προσπάθεια επηρεασμού των ψηφοφόρων. Ακόμη ζήτησε η έρευνα να επικεντρωθεί στη «πιθανή προέλευση, ροή και προορισμό ξένων κεφαλαίων» για την προεκλογική εκστρατεία Μπολσονάρο, σύμφωνα με δικαστική διαταγή που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Επισημαίνεται ότι το παραπάνω αίτημα προωθήθηκε από πολλά μέρη, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου Λούλα, του Εργατικού Κόμματος. Η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του Λούλα είχε υποβάλει καταγγελία στο εκλογοδικείο κατά την περίοδο μεταξύ των δύο γύρων των εκλογών, μιλώντας για φερόμενη ανάμιξη της Meta, στην οποία καταγγελία τόνισε ότι περιορίζει την κυκλοφορία του περιεχομένου του κόμματος στις πλατφόρμες Instagram και WhatsApp.

Επανεκλεγείς με 52% των ψήφων την Κυριακή, ο αριστερός πρόεδρος Λούλα κατηγόρησε την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι προσπάθησε να παρέμβει στις εκλογές. Ο Τραμπ χθες χαρακτήρισε «στημένες» τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, ενώ μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας συνεχάρη τον Λούλα για την επανεκλογή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ