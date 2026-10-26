Το δημόσιο μήνυμα της Αντελίνας Βαρθακούρη για τη Μαρία Αντωνά.

Η Αντελίνα Βαρθακούρη, μέσω μίας ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, θέλησε να σταθεί στο πλευρό της Μαρίας Αντωνά, μετά το σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, η γνωστή παρουσιάστρια μέσα από την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» αναφέρθηκε στο πρόσωπο της Μαρίας Αντωνάς και στην ενημερωτική εκπομπή του Mega, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «ένα μίνι, δύο άνδρες και η ενημέρωση».

Λίγες ώρες αργότερα, η ραδιοφωνική παραγωγός προχώρησε σε σχετική ανάρτηση, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η Αντελίνα Βαρθακούρη στάθηκε στο πλευρό της, αναρτώντας μία φωτογραφία της και ένα ξεχωριστό μήνυμα.

Η απάντηση της Αντελίνας Βαρθακούρη

«Η Μαρία μου, η φίλη της καρδιάς μου, η πιο φωτεινή ψυχή, ο άνθρωπος που θα τρέξει για τους δικούς της ανεξαρτήτως ώρας και δικών της υποχρεώσεων, η επαγγελματίας που ξεκίνησε μόνη της απ’ τη Θεσσαλονίκη και με ασταμάτητη δουλειά/λειές έφτασε με τον αγώνα της εδώ που έφτασε.

Μια γυναίκα που δουλεύει ασταμάτητα και στέκεται Κυρία χωρίς να ενοχλεί κανέναν. Φιλενάδα μου εμείς που σε ξέρουμε και σε αγαπάμε είμαστε τόσο περήφανοι για σένα και χαιρόμαστε τόσο πολύ για τα βήματά σου. Μη σε στενοχωρεί τίποτα, προχώρα με αυτή την αξιοπρέπεια που προχωράς χρόνια τώρα! Πάντα δίπλα σου! Σ’ αγαπώ πολύ».