«Κάτι πρέπει να κάνουμε, να βρεθείτε να μιλήσετε κι εσείς», είπε η παρουσιάστρια του MEGA.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ήταν η Μαρία Αντωνά, η οποία μίλησε για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά και για την ιδιαίτερη σύνδεση που έχει αναπτύξει μαζί του τα τελευταία χρόνια.

Στο τέλος της συζήτησης, μάλιστα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είχε μια αυθόρμητη πρόταση προς τη Σίσσυ Χρηστίδου, προτείνοντάς της να οργανώσουν μια κοινή συνάντηση μαζί με τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Η ιδέα έγινε δεκτή με θετική διάθεση από την παρουσιάστρια, η οποία σχολίασε πως μια τέτοια συνάντηση θα είχε σίγουρα ενδιαφέρον και πολύ γέλιο.

«Κάτι πρέπει να κάνουμε, να βρεθείτε να μιλήσετε κι εσείς. Πού είναι ο Βασάλος; Από πέρυσι του το έχω ζητήσει βρε Κωνσταντίνε μου. Να βρεθούμε όλοι μαζί εννοώ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Αντωνά.

Η Σίσσυ Χρηστίδου συμφώνησε με την πρόταση και, απευθυνόμενη στη Μαρία Αντωνά, της είπε: «Να βρεθούμε. Κανόνισέ το εσύ. Πλάκα θα είχε, σίγουρα θα γελάσουμε πάντως».

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Η σχέση με τον Γιώργο Λιάγκα

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Μαρία Αντωνά αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, η οποία, όπως αποκάλυψε, μετρά περίπου δυόμισι χρόνια.

Μιλώντας με ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο, εξήγησε πως παρά το γεγονός ότι η σχέση τους δεν έχει τόσα πολλά χρόνια, αισθάνεται σαν να είναι μαζί για πολύ περισσότερο.

«Νιώθω σαν να είμαστε και μια ζωή μαζί με τον Γιώργο. Δηλαδή καμιά φορά κάθομαι και το σκέφτομαι και λέω πώς γίνεται ας πούμε σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα να αισθάνεσαι έτσι ή να νιώθεις ότι μπορεί μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο να έχεις βρει πράγματα τα οποία μπορεί να αναζητούσες μια ζωή;», ανέφερε.

Όπως εξομολογήθηκε, στη σχέση της έχει βρει στοιχεία που θεωρούσε ιδιαίτερα σημαντικά και που, όπως είπε, της είχαν λείψει. «Βρήκα αγάπη, στοργή και τρυφερότητα πολύ», σημείωσε.

Η ίδια συνέδεσε μάλιστα αυτή την ανάγκη και με την απώλεια της μητέρας της σε νεαρή ηλικία, εξηγώντας πως ο Γιώργος Λιάγκας διαθέτει χαρακτηριστικά που της προσφέρουν το αίσθημα αγάπης και φροντίδας που αναζητούσε.