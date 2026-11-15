Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα της Δευτέρας (16/11, 21:45) με Σερβία στο Πανθεσσαλικό, με στόχο να «κλείσει» με νίκη την πρώτη παρουσία της στη League A του Nations League, να παίξει τα... ρέστα της για την πρόκριση στους «8» και να αφήσει πίσω της τη βαριά ήττα από την Ολλανδία.

Λίγο πριν από την τελευταία αγωνιστική, ωστόσο, προέκυψαν δύο νέα ζητήματα που προκαλούν προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο. Ο Χρήστος Τζόλης και ο Φώτης Ιωαννίδης αισθάνθηκαν μυϊκές ενοχλήσεις και υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Η αξιολόγηση των εξετάσεών τους θα καθορίσει εάν θα μπορέσουν να τεθούν στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι της Δευτέρας (16/11). Τα αποτελέσματα αναμένονται την ίδια ημέρα, όταν και θα ανακοινωθεί η αποστολή της Εθνικής.

Οι δύο περιπτώσεις έρχονται να προστεθούν στην ήδη επιβεβαιωμένη απουσία του Δημήτρη Κουρμπέλη, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού ενόψει ενός αγώνα με ιδιαίτερη βαθμολογική βαρύτητα.