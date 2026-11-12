Στην κορυφή η Ιταλία.

Η Ιταλία έβαλε... φωτιά στο γκρουπ επικρατώντας με 3-1 της Γαλλίας στο μεγάλο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής και, πλέον, «έπιασε» στην κορυφή την αποψινή της αντίπαλο (από 10β.), ενώ στους 9 ακολουθεί το Βέλγιο. Ως εκ τούτου το βράδυ της Κυριακής (15/11) το μεγάλο ματς, Βέλγιο-Ιταλία θα καθορίσει ποια ομάδα θα προκριθεί στα προημιτελικά, εάν θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι η Γαλλία θα βρίσκεται στην οκτάδα, καθώς υποδέχεται την Τουρκία των... 0 βαθμών.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, τα πράγματα κύλησαν απολύτως φυσιολογικά στον 3ο όμιλο. Η Ισπανία, που είχε «κλειδώσει» την πρόκριση στην οκτάδα, έκανε το 5/5 με το εκτός έδρας 2-0 επί της Τσεχίας, ενώ στο Γουέμπλεϊ ο Χάρι Κέιν «έγραψε» Ιστορία.

Με την 126η εμφάνισή του στην Εθνική Αγγλίας άφησε πίσω του τον Πίτερ Σίλτον κι έγινε ο ρέκορντμαν συμμετοχών στα χρονικά του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. «Σφραγίζοντας», μάλιστα, αυτή τη μεγάλη βραδιά με το γκολ νίκης επί της Κροατίας (2-1), χάρις στο οποίο τα «Τρία Λιοντάρια» εξασφάλισαν την 2η θέση και την είσοδό τους στους «8».

Αλβανία και Λευκορωσία πέρασαν με άνεση τα εμπόδια των Φινλανδίας (εντός έδρας) και Σαν Μαρίνο (εκτός) στον Α' όμιλο της League C και, πλέον, στη μεταξύ τους αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής (6ης) στο Μινσκ θα ξεκαθαρίσει ποια ομάδα θα ανέβει απευθείας στη League B και ποια θα παίξει στα playoffs. Να σημειωθεί ότι οι Αλβανοί «βολεύονται» και με την ισοπαλία, καθώς προπορεύονται κατά δύο βαθμών των Λευκορώσων.

Με παίκτη λιγότερο (αποβολή Σάβιτς στο 57'), το Μαυροβούνιο κατάφερε να επιβληθεί με 2-1 της Λετονίας στον Α' όμιλο της League C και μία αγωνιστική πριν το φινάλε εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδο στη League B.

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