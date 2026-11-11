Το email εστάλη σε εκπαιδευτικά ιδρύματα σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Τουλάχιστον 300 σχολεία στην Ιταλία εκκενώθηκαν σήμερα Τετάρτη, αφού έλαβαν το ίδιο απειλητικό μήνυμα για τοποθέτηση βόμβας, σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας της χώρας.

Ο συναγερμός σήμανε εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας στην Ευρώπη για τις κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες έχουν βάλει στο στόχαστρο σούπερ μάρκετ, τράπεζες αίματος, υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας και τηλεοπτικούς σταθμούς.

Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο La7 ότι 300 σχολεία είχαν επηρεαστεί από τις απειλές για βόμβα, προσθέτοντας ότι ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί.

«Μετά από πανεθνική προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας, σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι μαθητές έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή χώρο και παραμένουν υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού προσωπικού», ανέφερε σε μήνυμά του προς τους γονείς ένα σχολείο στη Ρώμη.

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης, το email έφερε την υπογραφή «Mikhail Andropov, leader of the Vilayat ​of Misoginistan».

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Η ιταλική αστυνομία διερευνά την υπόθεση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ρώμης.

Απειλητικά emails και σε πολλά σχολεία στη Βόρεια Ιρλανδία

Απειλητικό email έλαβαν και πολλά σχολεία στη Βόρεια Ιρλανδία, όπως ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη η αρμόδια εκπαιδευτική αρχή. Ωστόσο, τα σχολεία κλήθηκαν να παραμείνουν ανοιχτά, καθώς η αστυνομία δεν αξιολόγησε την απειλή ως αξιόπιστη.

Την Τρίτη, η Γαλλία κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν για εξηγήσεις, κατηγορώντας την Τεχεράνη για κυβερνοεπίθεση που έθεσε εκτός λειτουργίας ψυγεία σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ την προηγούμενη εβδομάδα. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν απέρριψε ως «αβάσιμες και εχθρικές» τις κατηγορίες ότι πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονταν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Παράλληλα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες ότι οι ψευδείς απειλές ενδέχεται να αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας «υβριδικών» ενεργειών αποσταθεροποίησης, την οποία πολλοί αποδίδουν στη Ρωσία, με στόχο χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία. Η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Με πληροφορίες από Reuters