Εντείνεται η ανησυχία των κατοίκων της Κυψέλης για την στατικότητα των κατοικιών τους μετά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τον μετροπόντικα που περνάει από την περιοχή.

Στο «κόκκινο» παραμένει η αγωνία των κατοίκων στην Κυψέλη για τη στατική επάρκεια των σπιτιών τους, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διερευνητικές εργασίες αποκάλυψης των δομικών στοιχείων από τον ανάδοχο των έργων της Γραμμής 4 του Μετρό.

Νέες μαρτυρίες ενοίκων για κτίρια που φαίνεται να έχουν αποκολληθεί από διπλανές πολυκατοικίες, σε συνδυασμό με την αυστηρή προειδοποίηση των εμπειρογνωμόνων των πολιτών για μειωμένη αντισεισμική αντοχή περίπου 20 κτισμάτων κατά μήκος της διαδρομής του μετροπόντικα, εντείνουν την ανησυχία, με τους κατοίκους να ζητούν εγγυήσεις.

«Το κτίριο αποκολλήθηκε από τη δίπλα πολυκατοικία»

Χαρακτηριστική της ανησυχίας που επικρατεί στη γειτονιά είναι η μαρτυρία μιας ενοίκου πολυκατοικίας επί της οδού Σπετσών, η οποία διαπίστωσε, όπως λέει, σημαντική μετατόπιση του κτιρίου.

«Τον Απρίλιο που ήρθα, ανεβαίνοντας στην ταράτσα είδα ότι έχει το κτίριο αποκολληθεί από τη δίπλα πολυκατοικία και σε δεύτερο χρόνο -που δεν το ένιωσα εγώ αλλά μου το είπε μία γειτόνισσα, έπεσε εμπρός και έκανε σαν σεισμό λίγο και το πρωί δεν άνοιγε και η κάτω πόρτα βέβαια. Φοβόμαστε. Τα νερά πάνε στα θεμέλια. Δίπλα είναι μόνο τούβλο. Κάτι πρέπει άμεσα πιστεύω να γίνει, πέρα όλων των άλλων έργων που φυσικά θέλουμε να γίνουν».

Ερωτηθείσα αν μηχανικοί έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο κλίσης του κτιρίου, πρόσθεσε ότι «εγώ δεν έχω δει, αλλά σίγουρα έχουν έρθει μηχανικοί και τα είδανε. Εγώ δεν έχω δει κάτι γιατί λείπω».

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«Απαγορεύεται να ακουμπήσεις υποστύλωμα χωρίς μελέτη ΚΑΝ.ΕΠΕ»

Στο σημείο των εργασιών βρέθηκε ο πολιτικός μηχανικός και τεχνικός εμπειρογνώμονας των κατοίκων, Νίκος Κρασάκης, ο οποίος υπογράμμισε ότι υπάρχει παντελής έλλειψη ενημέρωσης από την πλευρά της κατασκευάστριας εταιρείας, με συνέπεια να εντείνεται το έλλειμμα εμπιστοσύνης.

«Υπήρχε μια συμφωνία που είχε γίνει σε σύσκεψη στο υπουργείο μεταξύ της Ελληνικό Μετρό, του αναδόχου, του υπουργού και των κατοίκων ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι βλάβες με βάση τα τελευταία στοιχεία και στη φάση αυτή να αποκαλυφθούν τα δομικά στοιχεία, οι σοβάδες από κολώνες και άλλα στοιχεία, για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι μελέτες για την αποκατάστασή τους. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε καμία ενημέρωση για το πότε θα γίνουν από μεριάς του αναδόχου, ότι σήμερα ξεκινάμε να κάνουμε αυτό, αύριο το άλλο, ούτως ώστε να υπάρχει μια κανονική ροή. Από τη στιγμή που οι κάτοικοι δεν ξέρουν ακριβώς τι γίνεται, γι' αυτό μαζεύονται, επειδή προφανώς είναι τα σπίτια τους. Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης στο τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Και έχουν και δίκιο σε αυτό, με την έννοια ότι δημιουργήθηκαν ζημιές. Είναι οι ζωές τους» τόνισε ο κ. Κρασάκης.

Σε ό,τι αφορά τις στατικές μελέτες που πρέπει να γίνουν σημείωσε πως «όταν υπάρχουν ζημιές, ρηγματώσεις, ζημιές ακόμα και σε δομικά στοιχεία, αυτό σημαίνει ότι έχει μειωθεί σημαντικά η αντοχή του κτιρίου απέναντι στα σεισμικά φαινόμενα. Και επειδή δεν κλείνουμε ραντεβού με τον σεισμό πότε θα έρθει, αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται μια επικίνδυνη κατάσταση έτσι κι αλλιώς. Για να αποκατασταθούν αυτές οι ζημιές και πάντα σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς, θα πρέπει να γίνει μελέτη για τη στατική επάρκεια των κτιρίων και να υπάρχει και η μελέτη αποκατάστασης και όποιας ενίσχυσης μπορεί να γίνει. Αυτό είναι κατανοητό, λογικό και το επιβάλλει ο κανονισμός. Απαγορεύεται να ακουμπήσεις υποστύλωμα, παράδειγμα, αν δεν έχει προηγηθεί μελέτη επάρκειας σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ, που θα δείξει τι στοχευμένες επεμβάσεις θα κάνεις για να έρθει το κτίριο σε μια κατάσταση αποδεκτή από τον ελληνικό κανονισμό. Απλό είναι».

«Μειωμένη αντοχή σε 20 κτίρια στη διαδρομή του μετροπόντικα»

Για την πλευρά των κατοίκων ένα από τα πρωτεύοντα ζητήματα είναι η αντοχή σε έναν σεισμό. ενο ακραίων κινδύνων, ο κ. Κρασάκης περιέγραψε τα ευρήματα των τεχνικών ελέγχων:

«Αυτό που φαίνεται και αυτό που το έχουμε γράψει και στο πόρισμά μας από τον Αύγουστο ακόμα, είναι το εξής: λόγω της διέλευσης του μετροπόντικα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές μια σειρά κτίρια, είκοσι κτίρια περίπου στη διαδρομή του, από την πλατεία Κυψέλης μέχρι εδώ περίπου που έχει σταματήσει. Αυτό σημαίνει ότι έχει μειωθεί η αντοχή των κτιρίων σε φορτία και περισσότερο σε σεισμικά φορτία. Και αυτό σημαίνει ότι αν υπάρξει ένας μεγάλος σεισμός, θα μπορούν να υπάρξουν πιθανόν και καταρρεύσεις. Δεν πάει έτσι "θα καταρρεύσει", αλλά θα υπάρξουν σίγουρα πολύ σημαντικές ζημιές που μπορεί να κάνουν τα κτίρια κατεδαφιστέα. Ή σε κάποιες περιπτώσεις, σε περίπτωση πολύ μεγάλου σεισμού, να υπάρξουν και θέματα κατάρρευσης. Είναι απλά τα πράγματα» υπογράμμισε κλείνοντας.