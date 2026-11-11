«Απαιτούμε μια συγγνώμη για κάθε παιδί που αγωνιά, που μελετά μέχρις εξαντλήσεως, που θυσιάζει τα εφηβικά του χρόνια πάνω από τα βιβλία και που χάνει τη θέση του στο πανεπιστήμιο εξαιτίας κάποιου που δεν εισήλθε αξιοκρατικά», αναφέρει ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ.

«Οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για τη θυγατέρα του κυρίου Τσαβδαρίδη, η οποία φέρεται να είχε εγγραφεί «στα χαρτιά» ως αθλήτρια χάντμπολ σε σύλλογο της Βόρειας Ελλάδας προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσθετα μόρια για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό. Αποτελούν το νοσηρό σύμπτωμα ενός συστήματος εξουσίας που έχει αναγάγει την ευνοιοκρατία σε κανόνα και την αναξιοκρατία σε πάγια πρακτική», σημειώνει ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε μια γεννήτρια διαφθοράς. Αντί να διδάξει στα παιδιά την αξία της τιμιότητας και της εκπαίδευσης, τους σερβίρει στο τραπέζι τη διαφθορά ως μονόδρομο. Το μήνυμα που εκπέμπεται προς τη νέα γενιά είναι διαβρωτικό: ότι ο μόχθος είναι για τους αφελείς και ότι η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο εξασφαλίζεται με γνωριμίες και κομματικά διαπιστευτήρια.

Θέλουμε μια απάντηση.

Επικαλείστε διαρκώς ότι οι Πανελλαδικές είναι αποτελεσματικές χάρη στην ακεραιότητα και την αξιοκρατία τους, ότι συνιστούν τον τελευταίο αδιάβλητο θεσμό της χώρας. Καταφέρατε, όμως, να διαβάλετε κι αυτές; Ο ακρογωνιαίος λίθος της ισονομίας στην εκπαίδευση δεν μπορεί να καταστεί λάφυρο της εξουσίας.

Και απαιτούμε μια συγγνώμη. Συγγνώμη για κάθε παιδί που αγωνιά, που μελετά μέχρις εξαντλήσεως, που θυσιάζει τα εφηβικά του χρόνια πάνω από τα βιβλία και που χάνει τη θέση του στο πανεπιστήμιο εξαιτίας κάποιου που δεν εισήλθε αξιοκρατικά. Συγγνώμη για κάθε οικογένεια που στερείται τα αυτονόητα για να πληρώσει φροντιστήρια. Συγγνώμη για κάθε αθλητή και αθλήτρια που ματώνει στα γήπεδα, για να βλέπει άλλους να σφετερίζονται τον ιδρώτα του».

Καταλήγοντας ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ υπογραμμίζει: «Η αξιοκρατία δεν είναι προνόμιο των ισχυρών. Είναι δικαίωμα κάθε παιδιού. Δεν θα σωπάσουμε. Δεν θα συμβιβαστούμε. Θα την υπερασπιστούμε με κάθε μέσο».