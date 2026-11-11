«Πέρασε στη Γεωπονική με το «σπαθί» της», είπε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης και τόνισε πως επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματος του για να στραφεί κατά όσων τον συκοφαντούν.

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης μίλησε στον ΑΝΤ1, απαντώντας στα δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν καταγγελίες για μεροληπτική μεταχείριση της κόρης του, σε αθλητική ομάδα χάντμπολ, προκειμένου να εξασφαλίσει μοριοδότηση, για την εισαγωγή της σε πανεπιστημιακό ίδρυμα.

«Αρχικά δεν έχω καταλάβει τον λόγο για τον οποίο κατηγορούμαι. Το παιδί μου ποτέ δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα. Έδωσε Πανελλήνιες εξετάσεις όπως όλα τα παιδιά και πέρασε σε Γεωπονική σχολή στη Λάρισα με το σπαθί της, χωρίς να κάνει χρήση μορίων από την ομάδα χάντμπολ στην οποία αγωνίστηκε. Μάλιστα δεν φοίτησε καθόλου εκεί και αυτή τη στιγμή σπουδάζει σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου», τόνισε αρχικά ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά όσα αναφέρονται για χρηματοδότηση του συλλόγου στον οποίο αγωνιζόταν η κόρη μου, με μεσολάβηση δική μου και χρήση της επιρροής μου λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας. Ουδέποτε έχω δει τον προπονητή της ομάδας που φέρεται να είναι μεταξύ αυτών που καταγγέλλουν», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Γνωρίζω ότι λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας, έχω μπει στο στόχαστρο, αλλά πρέπει τα απιδιά να μείνουν μακριά από αυτό το τοξικό κλίμα, να προστατευτούν και να μην αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες», υπογράμμισε στη συνέχεια και ξεκαθάρισε πως επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματος του για να στραφεί κατά όσων τον συκοφαντούν.

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