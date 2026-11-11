Η ψηφοφορία της Τρίτης ενδέχεται απλώς να καθυστερήσει την παραπομπή του Χέγκσεθ, καθώς οι Δημοκρατικοί ετοιμάζονται να αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου τον Ιανουάριο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε την Τρίτη ψήφισμα για την παραπομπή του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, βάζοντας φρένο στην προσπάθεια απομάκρυνσης του επικεφαλής του Πενταγώνου για τη συμπεριφορά του κατά τη θητεία του και τους χειρισμούς του στον πόλεμο στο Ιράν.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε ενώ οι Ρεπουμπλικανοί αγωνίζονται να διαχειριστούν τις συνέπειες από τις ευρείες απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες ορισμένοι στο κόμμα απέδωσαν στον πόλεμο στο Ιράν και τη συνεπακόλουθη εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Ωστόσο, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη θερμή υποστήριξή του προς τον Χέγκσεθ, οι Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες στάθηκαν στο πλευρό του υπουργού, μπλοκάροντας την προσπάθεια σε μια ψηφοφορία που ακολούθησε σχεδόν πλήρως τις κομματικές γραμμές.

Της πρωτοβουλίας ηγήθηκε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Κεντάκι, Τόμας Μάσι, με την υποστήριξη των Δημοκρατικών. Η ψηφοφορία της Τρίτης ενδέχεται απλώς να καθυστερήσει την προσπάθεια παραπομπής του Χέγκσεθ, καθώς οι Δημοκρατικοί ετοιμάζονται να αναλάβουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας τον Ιανουάριο.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος αναμένεται να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Βουλής όταν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν καθήκοντα τον Ιανουάριο, τάχθηκε σθεναρά υπέρ της παραπομπής, δηλώνοντας ότι ο Χέγκσεθ «καταχράστηκε την εξουσία του» και «υπονόμευσε την εθνική ασφάλεια της Αμερικής».

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, υποστήριξε επίσης την παραπομπή του Χέγκσεθ.

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«Αυτό δεν είναι πατριωτισμός, είναι σαμποτάζ»

Ο Χέγκσεθ απέρριψε την προσπάθεια την Τρίτη, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου μετά από μήνες, παρουσιάζοντας τον Μάσι ως έναν αντάρτη νομοθέτη. Ο υπουργός υποστήριξε ότι δεν έχει διαπράξει κανένα από τα σοβαρά εγκλήματα που απαιτεί το Σύνταγμα για την απομάκρυνσή του, ενώ παρουσίασε την προσπάθεια ως κατηγορητήριο εναντίον των μελών των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και των επιτυχιών τους, τονίζοντας ότι υπονομεύει τις αμερικανικές δυνάμεις «σε πραγματικό χρόνο».

«Αυτό δεν είναι πατριωτισμός», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Αυτό είναι σαμποτάζ».

Το ψήφισμα του Μάσι περιελάμβανε οκτώ κατηγορίες παραπομπής. Εστίαζε κυρίως στον πόλεμο στο Ιράν, αλλά περιελάμβανε επίσης αναφορές στον ρόλο του Χέγκσεθ στην εκτέλεση στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Υεμένη και τη Βενεζουέλα.

Ο Μάσι, ο οποίος αποχωρεί από το Κογκρέσο τον Ιανουάριο αφού έχασε στις προκριματικές εκλογές από αντίπαλο που υποστηρίχθηκε από τον Τραμπ, ισχυρίζεται ότι ο Χέγκσεθ «εκτέλεσε και εφάρμοσε εν γνώσει του παράνομες διαταγές».

Σπάνια συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο

Το πρωί της Τρίτης, ο Χέγκσεθ προέβη σε μια προκλητική και πολιτικοποιημένη υπεράσπιση της διοίκησής του στο αμερικανικό Πεντάγωνο, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου εκεί μετά από έξι μήνες. Επέλεξε να αναφερθεί με επιθετικό τόνο στην αυξανόμενη διακομματική οργή σχετικά με τη στρατηγική στο πεδίο της μάχης, ενώ προσέφερε ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με τις περιοδικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν ή τα θανατηφόρα πλήγματα σε φερόμενα σκάφη λαθρεμπόρων ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι το ψήφισμα παραπομπής «λέει στους εχθρούς μας - στο Ιράν, στα καρτέλ, σε κάθε αντίπαλο που παρακολουθεί - ότι η Αμερική θα τιμωρήσει στην πραγματικότητα τους πολεμιστές της και την πολιτική της ηγεσία επειδή εκτέλεσαν με επιτυχία νόμιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Ο Τραμπ επαίνεσε την εμφάνιση του Χέγκσεθ με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς ανέφερε σε δική του ανάρτηση ότι η προσπάθεια παραπομπής είναι «ένα γελοίο θέατρο που υποκαθιστά την πραγματική άσκηση πολιτικής».

Ο Τραμπ πανηγύρισε την ψηφοφορία στη Βουλή αργότερα την Τρίτη, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αποτελεί δικαίωση ενός «Μεγάλου Αμερικανού Πατριώτη».

Πώς απέτυχε η προσπάθεια παραπομπής

Ο Μάσι κατέθεσε το ψήφισμα στη Βουλή τη Δευτέρα, καθώς οι νομοθέτες επέστρεφαν στην Ουάσινγκτον. Η ψηφοφορία της Τρίτης ήταν μια διαδικαστική προσπάθεια να σταματήσει αμέσως η πρωτοβουλία παραπομπής παραπέμποντας το θέμα πίσω στην αρμόδια επιτροπή. Η πρόταση εγκρίθηκε με 211 έναντι 204 ψήφων, καθώς αρκετοί Δημοκρατικοί απουσίαζαν από την ψηφοφορία.

Οι οκτώ κατηγορίες του ψηφίσματος εστίαζαν σε στρατιωτικές ενέργειες ή αλλαγές υπό την ηγεσία του Χέγκσεθ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Αναφερόμενες μειώσεις προσωπικού και πόρων σε γραφείο του Πενταγώνου που επικεντρώνεται στον μετριασμό των απωλειών αμάχων , οι οποίες προηγήθηκαν πλήγματος αμερικανικού πυραύλου σε ιρανικό δημοτικό σχολείο κατά τη διάρκεια του πολέμου, με αποτέλεσμα τον θάνατο έως και 168 ανθρώπων.

που επικεντρώνεται στον , οι οποίες προηγήθηκαν πλήγματος αμερικανικού πυραύλου σε ιρανικό δημοτικό σχολείο κατά τη διάρκεια του πολέμου, με αποτέλεσμα τον θάνατο έως και 168 ανθρώπων. «Ο νόμος απαιτεί από τον στρατό μας να αποσυρθεί από τις εχθροπραξίες εντός 60 ημερών εάν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει τη δραστηριότητα », έγραψε ο Μάσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη. «Ο πόλεμος στο Ιράν διαρκεί 256 ημέρες. Το Κογκρέσο δεν τον έχει εγκρίνει. Ο Χέγκσεθ παραβιάζει το νόμο».

», έγραψε ο Μάσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη. «Ο πόλεμος στο Ιράν διαρκεί 256 ημέρες. Το Κογκρέσο δεν τον έχει εγκρίνει. Ο Χέγκσεθ παραβιάζει το νόμο». Η προσπάθεια του Χέγκσεθ να τιμωρήσει τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Μαρκ Κέλι , συνταξιούχο πιλότο του Ναυτικού, επειδή συμμετείχε σε βίντεο που καλούσε τα στρατεύματα να αντισταθούν σε παράνομες διαταγές.

, συνταξιούχο πιλότο του Ναυτικού, επειδή συμμετείχε σε βίντεο που καλούσε τα στρατεύματα να αντισταθούν σε παράνομες διαταγές. Στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ σε φερόμενα σκάφη λαθρεμπόρων ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική και η παράλειψη διάσωσης επιζώντων, κάτι που ο Μάσι υποστήριξε ότι θα ενθαρρύνει τους αντιπάλους να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο στις αμερικανικές δυνάμεις.

Το τι συνιστά «βαριά εγκλήματα και πλημμελήματα» (high crimes and misdemeanors) δεν καθορίζεται ρητά στο Σύνταγμα, αφήνοντας στους νομοθέτες την ευχέρεια να αποφασίσουν ποιες πράξεις είναι παραπέμψιμες.

Ο Χέγκσεθ ισχυρίστηκε ότι οι ανησυχίες του Μάσι δεν συνιστούν αίτια παραπομπής, αποκαλώντας τες «πολιτικές διαφωνίες, όχι βαριά εγκλήματα, όχι πλημμελήματα, όχι προδοσία, όχι δωροδοκία, όχι τα είδη των αδικημάτων που σκόπευαν οι ιδρυτές όταν έγραψαν τη ρήτρα παραπομπής».

Ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον το χαρακτήρισε «πολιτικό τέχνασμα για την προσέλκυση της προσοχής» και προέβλεψε ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα το καταψηφίσουν. Ορισμένοι πράγματι άσκησαν κριτική στον Χέγκσεθ πριν από την ψηφοφορία, αλλά δήλωσαν ότι δεν θεωρούν πως διέπραξε αδικήματα που δικαιολογούν την παραπομπή του. Ο βουλευτής της Νεμπράσκα Ντον Μπέικον, Ρεπουμπλικανός που αποχωρεί στο τέλος του έτους, δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με την «ουσία» της παραπομπής, αν και στέκεται «κριτικά απέναντι στον υπουργό».

«Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που θεωρώ αποτυχίες του υπουργού», δήλωσε ο Μπέικον. «Εμείς ελέγχουμε την ημερήσια διάταξη. Θα έπρεπε να διεξάγουμε ακροάσεις».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χέγκσεθ τοποθέτησε το ψήφισμα του Μάσι σε ιστορικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι κανένας υπουργός Άμυνας στα 250 χρόνια ιστορίας του έθνους δεν έχει παραπεμφθεί «επειδή εκτέλεσε νόμιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Ωστόσο, πιο πρόσφατα, ένας υπουργός της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Αλεχάνδρο Μαγιόρκας, παραπέμφθηκε από τους Ρεπουμπλικανούς της Βουλής για τους χειρισμούς του στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Η Γερουσία απέρριψε όλες τις κατηγορίες, κλείνοντας τη δίκη πριν καν ξεκινήσουν οι αγορεύσεις.

Πριν από τον Μαγιόρκας, κανένας εν ενεργεία υπουργός δεν είχε παραπεμφθεί ποτέ. Ήταν σχεδόν πριν από 150 χρόνια όταν η Βουλή ψήφισε την παραπομπή του υπουργού Πολέμου του προέδρου Οδυσσέα Γκραντ, Ουίλιαμ Μπέλκναπ, για σκάνδαλο μιζών σε κυβερνητικές συμβάσεις [παραιτήθηκε πριν από την ψηφοφορία].

Πηγή: Associated Press