Στη Σίλικον Βάλεϊ και όχι μόνο, οι οικογένειες ασκούν πιέσεις στους εκπαιδευτικούς ή καλούν δικηγόρους για διαφωνίες στην τάξη - από έναν καβγά στο διάλειμμα μέχρι μια έκθεση που επισημάνθηκε ως «76% AI».

Όταν η Γουέιγουει Λούο είδε στον έλεγχο προόδου ότι ο γιος της χρειαζόταν βελτίωση στη «συνεργασία με τους άλλους», η μητέρα από τη Σίλικον Βάλεϊ απαίτησε να αλλάξει η παρατήρηση. Όταν η σχολική περιφέρεια αρνήθηκε, εκείνη κάλεσε τον δικηγόρο της.

Αυτό που ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο ως ένας καβγάς της παιδικής χαράς μεταξύ μαθητών της Γ΄ Δημοτικού έχει πλέον κλιμακωθεί σε δικαστική διαμάχη: Σε αγωγή που κατέθεσε τον Οκτώβριο, η Λούο χαρακτηρίζει τα σχόλια της δασκάλας «ανακριβή και ανυπόστατα» και ζητά από τον δικαστή να διατάξει την περιφέρεια να επανεξετάσει την υπόθεσή της.

Κάποτε, οι γονείς τιμωρούσαν τα παιδιά όταν έφερναν στο σπίτι κακούς βαθμούς. Σήμερα, συχνά υιοθετούν μια πιο επιθετική στάση, πιέζοντας δασκάλους και διευθυντές να αλλάξουν βαθμολογίες, σε διαφωνίες που μπορούν να φτάσουν μέχρι και στα δικαστήρια.

Πώς η καραντίνα άλλαξε τη σχέση των γονέων με την εκπαιδευτική διαδικασία

Έρευνες αποκαλύπτουν πως από τότε που η τηλεκπαίδευση μετέφερε τις σχολικές αίθουσες στα σαλόνια κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι αμερικανοί γονείς έχουν εμπλακεί περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχοντας χάσει παράλληλα τον ενθουσιασμό τους με τα σχολεία. Μεταξύ άλλων εξετάζουν πλέον εξονυχιστικά τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τα παιδιά τους.

Τέσσερις στους δέκα αμερικανούς εκπαιδευτικούς αναφέρουν ότι δέχονται πιέσεις από γονείς για να αλλάξουν βαθμούς, σύμφωνα με έρευνα του EdWeek το 2024 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.500 εκπαιδευτικών πανεθνικά. Οι εύποροι γονείς, σημείωσαν οι δάσκαλοι, ήταν πιο πιθανό να παραπονεθούν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Έσθερ Γουοτσίτσκι, συνταξιούχος εκπαιδευτικός από το Πάλο Άλτο και συγγραφέας του βιβλίου «Πώς να αναθρέψετε επιτυχημένους ανθρώπους», δηλώνει πως οι γονείς εμφανίζουν μια νέα αίσθηση αυτοδικαίου όσον αφορά την προστασία των παιδιών τους. «Ειδικά αν πάρουν έναν κακό βαθμό», πρόσθεσε, «οι γονείς βγαίνουν στην επίθεση για χάρη τους».

Αυτή η αντίδραση οδηγεί ορισμένους εκπαιδευτικούς στα όριά τους. Στο Νάσβιλ του Τενεσί, η Σαμίρα Χάρντκαστλ, η οποία είχε ανακηρυχθεί «εκπαιδευτικός της χρονιάς», έγινε θέμα στο διαδίκτυο φέτος όταν παραιτήθηκε. Η επιστολή παραίτησής της κατηγορούσε τα στελέχη της περιφέρειας ότι κατασκεύασαν έναν βαθμό για να «κατευνάσουν έναν οργισμένο γονέα», του οποίου το παιδί είχε επανειλημμένα αποτύχει να παραδώσει μια εργασία καλλιτεχνικών στην τάξη της Χάρντκαστλ στο Γυμνάσιο John F. Kennedy.

«Δεν υπάρχει καμία λογοδοσία, οπότε μαθαίνουν ότι δεν έχει καμία σημασία η εργασιακή τους νοοτροπία», δήλωσε η Χάρντκαστλ στη Wall Street Journal. «Θα τους έρθει ένα σκληρό μάθημα όταν βγουν στον πραγματικό κόσμο και συνειδητοποιήσουν ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι».

Εκπρόσωπος των Δημόσιων Σχολείων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας του Νάσβιλ δήλωσε ότι δεν είναι «ακριβές να χαρακτηρίζεται αυτό ως αλλαγή βαθμού από την περιφέρεια κατόπιν αιτήματος γονέα». Ο Σον Μπρέιστεντ ανέφερε ότι οι διευθυντές παρενέβησαν για να δώσουν στον μαθητή άλλη μια ευκαιρία να ολοκληρώσει την εργασία και βαθμολόγησαν ανεξάρτητα το έργο.

Η μάχη για μια θέση σε ελίτ πανεπιστήμιο

Την ένταση αυτή τροφοδοτούν τα στενά περιθώρια για την εισαγωγή σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, υποστηρίζει η Ροουένα Τσίου, μέλος του σχολικού συμβουλίου του Πάλο Άλτο και μητέρα τεσσάρων παιδιών. «Το να βάλεις το παιδί σου σε ένα ελίτ πανεπιστήμιο στις μέρες μας φαίνεται πιο δύσκολο από ποτέ», δήλωσε. «Πιστεύω ότι αυτό μεταφράζεται σε άγχος ακόμα και για έναν συγκεκριμένο βαθμό».

Σε μια πρόσφατη περίπτωση, ο Τακάσι Κάτο, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος μιας startup τεχνητής νοημοσύνης στη Σίλικον Βάλεϊ, υπέβαλε μήνυση κατά της Σχολικής Περιφέρειας του Πάλο Άλτο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, αφού λογισμικό ανίχνευσης AI επισήμανε μια έκθεση που παρέδωσε ο γιος του ως «76% AI». Η καθηγήτρια Αγγλικών της Α΄ Λυκείου τού επέτρεψε να ξαναγράψει την εργασία (με θέμα το έργο «Η Δοκιμασία» του Άρθουρ Μίλερ), αλλά του έβαλε D στην επανεξέταση, ρίχνοντας τον τελικό του βαθμό στο C (βάση).

Ο Κάτο αντέδρασε. Υπέβαλε στην περιφέρεια έναν φάκελο 1.162 σελίδων που παρουσίαζε τη «διαδικασία προσχεδιασμού και αναθεώρησης» του μαθητή, η οποία υποστήριξε ότι αποδείκνυε πως ο γιος του δεν είχε κάνει τίποτα μεμπτό. Η αγωγή ανέφερε ότι το λογισμικό ανίχνευσης μπορεί να είναι μεροληπτικό απέναντι σε μαθητές που δεν έχουν ως μητρική γλώσσα τα αγγλικά. Προσφέρθηκε να αποδεχθεί τον βαθμό B για να επιλυθεί η διαφορά.

Η περιφέρεια δεν πείστηκε και τον Μάρτιο ο Κάτο προσέλαβε δικηγόρο. Στην αγωγή του υποστήριξε ότι ένα μητρώο «ακαδημαϊκής ανεντιμότητας» θα μπορούσε να επηρεάσει την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο και πολλά άλλα. Μετά από μήνες δικαστικής διαμάχης, ο Κάτο απέσυρε την αγωγή τον Σεπτέμβριο.

«Αν πρόκειται να κατηγορήσετε έναν μαθητή για χρήση AI, πρέπει να κατανοήσετε τον αντίκτυπο που έχει στον μαθητή και να του δώσετε τη δέουσα νομική διαδικασία», δήλωσε ο Έβαν Νέλσον, δικηγόρος του Κάτο. «Δεν ήταν ποτέ θέμα βαθμού ούτε χρημάτων, ήταν μια προσπάθεια να διορθωθεί αυτό».

Η Λινέτ Γουάιτ, εκπρόσωπος των σχολείων του Πάλο Άλτο, δήλωσε ότι η περιφέρεια δεν σχολιάζει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπήρξε συμβιβασμός.

Διαφωνεί με τα σχόλια της δασκάλας και της έκανε... μήνυση

Στο Πάλο Άλτο, εξάλλου, η ένταση στο Δημοτικό Σχολείο Walter Hays περιελάμβανε ακόμη κι ένα παιχνίδι κυνηγητού στο διάλειμμα. Πρόκειται για ένα αγόρι της Γ΄ Δημοτικού που έβγαλε τη γλώσσα του σε έναν άλλο μαθητή, ο οποίος το κλώτσησε, και στη συνέχεια εκνευρίστηκε όταν η δασκάλα του δεν πίστεψε ότι η κλωτσιά ήταν εσκεμμένη, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Στον έλεγχο προόδου του, η δασκάλα έγραψε ότι το αγόρι «δουλεύει πάνω στις αντιδράσεις του προς τους συμμαθητές του όταν νιώθει ματαιωμένος» και «αναπτύσσει την ικανότητά του να ακούει τις οπτικές των άλλων και να συνεργάζεται με ταπεινότητα».

Η μητέρα, η Λούο, προσέλαβε δικηγόρο και διαμαρτυρήθηκε στο σχολικό συμβούλιο ότι το περιστατικό δεν δικαιολογούσε τα σχόλια. Το συμβούλιο διαφώνησε, αναφέροντας ότι τα σχόλια «αντανακλούσαν τις παρατηρήσεις της δασκάλας, εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, ήταν τεκμηριωμένα και δεν ήταν παραπλανητικά», σύμφωνα με την αγωγή.

Ωστόσο, η Λούο ισχυρίζεται ότι η ακρόαση δεν ήταν δίκαιη επειδή ο δικηγόρος της αποσυνδέθηκε από τη βιντεοκλήση.

Η Γουάιτ, η εκπρόσωπος της περιφέρειας, δήλωσε ότι υπάρχει καθορισμένη διαδικασία για τους γονείς που θέλουν να αμφισβητήσουν βαθμολογίες. «Η περιφέρεια ακολουθεί αυτή τη διαδικασία και θα απαντήσει στην αίτηση στο δικαστήριο», δήλωσε η Γουάιτ.