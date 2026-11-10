Μέχρι πρόσφατα, στο προτεινόμενο νομοσχέδιο είχαν εκφράσει αντιρρήσεις και η Εσθονία με τη Φινλανδία.

Η Μάλτα παραμένει η μοναδική χώρα που εξακολουθεί να αντιτίθεται σε νομοσχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνολική αναμόρφωση της φορολογίας των προϊόντων καπνού, το οποίο προβλέπει την αύξηση των ελάχιστων φορολογικών συντελεστών στα τσιγάρα, αλλά και την επιβολή νέων ελάχιστων φόρων σε προϊόντα όπως τα σακουλάκια νικοτίνης και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Η κυβέρνηση της χώρας επιμένει ότι η φορολογία πρέπει να παραμείνει αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών-μελών.

Μέχρι πρόσφατα, στο προτεινόμενο νομοσχέδιο είχαν εκφράσει αντιρρήσεις και η Εσθονία με τη Φινλανδία.

Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε πέρυσι, προβλέπει υπερδιπλασιασμό του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή στα τσιγάρα, καθώς και εναρμόνιση των ελάχιστων φορολογικών επιβαρύνσεων στα προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Ο υπουργός Οικονομικών της Μάλτας, Κλάιντ Καρουάνα, επιβεβαίωσε την αντίθεση της χώρας σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Times of Malta, τονίζοντας ότι η Μάλτα έχει υποστηρίξει σταθερά πως τα φορολογικά ζητήματα πρέπει να παραμείνουν στην εθνική αρμοδιότητα κάθε κράτους.

Πηγές ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός της Μάλτας, Ρόμπερτ Αμπέλα, παρενέβη προσωπικά, πραγματοποιώντας συνομιλίες με τον Ιρλανδό ομόλογό του, Μάικλ Μάρτιν, προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους της αντίθεσης της χώρας του.

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Το πρακτορείο Bloomberg είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι και άλλες χώρες, κυρίως η Εσθονία και η Φινλανδία, είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την ταχύτητα και το εύρος των φορολογικών αυξήσεων, τα όρια στις διασυνοριακές αγορές, αλλά και τον κίνδυνο οι καταναλωτές να στραφούν σε παράνομα προϊόντα ή στη μαύρη αγορά.

Τι προβλέπει το ευρωπαϊκό νομοσχέδιο

Σύμφωνα με την πρόταση, ο ελάχιστος φόρος της ΕΕ στα τσιγάρα θα αυξηθεί στο 63% της σταθμισμένης μέσης τιμής πώλησης (WAP), συν 215 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα.

Παράλληλα, προβλέπεται η αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών κάθε τρία χρόνια, με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΕ (HICP) και την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (PPP).

Η νέα οδηγία θα διευρύνει επίσης το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβάνοντας τα υγρά αναπλήρωσης για ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού και τα σακουλάκια νικοτίνης, για τα οποία θα καθοριστούν ενιαίοι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για την έγκριση των αλλαγών στη φορολογία απαιτείται ομόφωνη απόφαση και των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι η αντίθεση ακόμη και μίας χώρας, όπως της Μάλτας, αρκεί για να εμποδίσει την υιοθέτηση της πρότασης.