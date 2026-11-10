Οι ψηφοφόροι της Καλιφόρνιας απέρριψαν τον φόρο στους δισεκατομμυριούχους, αποκαλύπτοντας το ρήγμα στους κόλπους των Δημοκρατικών.

Οι ψηφοφόροι της Καλιφόρνιας απέρριψαν την Πρόταση 40 (Proposition 40), η οποία θα καθιστούσε την πολιτεία την πρώτη στις ΗΠΑ που θα φορολογούσε τους δισεκατομμυριούχους με βάση τη συνολική καθαρή περιουσία τους. Το Associated Press ανακοίνωσε το αποτέλεσμα χθες, Δευτέρα, έξι ημέρες μετά την ημέρα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών.

Η πρόταση προκάλεσε βαθύ διχασμό στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για την προεδρία το 2028, αντιτάχθηκε στον φόρο, προειδοποιώντας ότι θα οδηγούσε τους πλουσιότερους κατοίκους της πολιτείας να εγκαταλείψουν την περιοχή. Αντίθετα, ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς και ο βουλευτής Ρο Χάνα, δύο από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της προοδευτικής πτέρυγας των Δημοκρατικών, υποστήριξαν θερμά την πρόταση.

Σύμφωνα με την ημιεπίσημη καταμέτρηση του γραφείου του υπουργού Εξωτερικών της Καλιφόρνιας, 5.789.026 ψηφοφόροι (52,9%) απέρριψαν την πρόταση ενώ 5.159.356 (47,1%) ψήφισαν υπέρ.

Οι αντίπαλοι της πρότασης συγκέντρωσαν περίπου δεκαπλάσια χρηματοδότηση από τους υποστηρικτές της. Η οργάνωση Building a Better California, η επιτροπή που ηγήθηκε της εκστρατείας κατά του μέτρου, συγκέντρωσε περισσότερα από 333 εκατομμύρια δολάρια, ενώ μόνο ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν, προσέφερε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια.

H πρόταση

Το μέτρο θα επέβαλλε στους δισεκατομμυριούχους που κατοικούσαν στην Καλιφόρνια την 1η Ιανουαρίου 2026 εφάπαξ φόρο ίσο με το 5% της καθαρής περιουσίας τους, ο οποίος θα έπρεπε να καταβληθεί το 2027.

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Το 90% των εσόδων θα κατευθυνόταν στην υγειονομική περίθαλψη, ενώ το υπόλοιπο θα διατίθετο στην εκπαίδευση, την επισιτιστική βοήθεια και την κάλυψη του κόστους εφαρμογής του φόρου.

Ορισμένοι από τους ανθρώπους στους οποίους στόχευε ο φόρος είχαν ήδη εγκαταλείψει την πολιτεία.

Ο Σεργκέι Μπριν και ο συνιδρυτής της Google, Λάρι Πέιτζ, είχαν αρχίσει να μεταφέρουν την κατοικία τους εκτός Καλιφόρνιας πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 2026.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ακολούθησε διαφορετική στρατηγική.

Σε έγγραφα που κατατέθηκαν τον Οκτώβριο, η Meta αποκάλυψε μια συμφωνία βάσει της οποίας ο Ζάκερμπεργκ δεσμεύτηκε να παραμείνει στην Καλιφόρνια για οκτώ χρόνια, εκτός εάν προκύψουν «ουσιώδεις και απρόβλεπτες περιστάσεις».

Σε αντάλλαγμα, λαμβάνει μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, τις οποίες μπορεί να πουλήσει προκειμένου να καλύψει τη φορολογική του υποχρέωση, χωρίς να χάσει τον έλεγχο της εταιρείας.

Η καταμέτρηση συνεχίζεται και τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί επίσημα.

Με πληροφορίες από Newsweek