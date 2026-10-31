Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αστυνομικές υπηρεσίες να επιχειρούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη στο κατάστημα.

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (30/10) σε εμπορικό κέντρο στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε κατάστημα με είδη για το Halloween, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων έξι.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο εμπορικό κέντρο Solano Town Center, στην πόλη Φέρφιλντ, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου στις 20:30 τοπική ώρα για πυροβολισμούς μέσα στο κατάστημα Spirit Halloween, το οποίο διαθέτει στολές, διακοσμητικά και άλλα εποχικά προϊόντα.

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Τρεις τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι επτά άνθρωποι είχαν δεχθεί πυροβολισμούς.

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Ένα από τα θύματα υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ οι υπόλοιποι έξι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τουλάχιστον τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία ταυτότητας ή οι ηλικίες των θυμάτων, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση.

Αναζητούν τον δράστη οι αρχές

Η αστυνομία του Φέρφιλντ έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του υπευθύνου, χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάποια σύλληψη.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Νταν Μάρσαλ, ανέφερε ότι οι ερευνητές συγκεντρώνουν μαρτυρίες και αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας του εμπορικού κέντρου.

Οι αρχές κάλεσαν οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες για το περιστατικό να επικοινωνήσει με την αστυνομία, προκειμένου να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο χώρος παρέμεινε αποκλεισμένος, καθώς οι αστυνομικοί συνέχιζαν την έρευνα και τη συλλογή στοιχείων.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από τον εορτασμό του Halloween, περίοδο κατά την οποία τα συγκεκριμένα καταστήματα προσελκύουν αυξημένο αριθμό επισκεπτών.

Το κίνητρο των πυροβολισμών δεν έχει διευκρινιστεί, ενώ οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει εάν επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση.